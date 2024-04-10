«Лучше бы я опоздал». Милевский прокомментировал историю с халатом

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал известную историю, когда он пришел на презентацию нового главного тренера «бело-синих» Олега Блохина в халате:

«Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата, то конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул. Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется».

Ранее Артем Милевский назвал самый важный матч в своей футбольной карьере.