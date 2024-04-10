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  4. «Лучше бы я опоздал». Милевский прокомментировал историю с халатом
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 14:02 |
526
0

«Лучше бы я опоздал». Милевский прокомментировал историю с халатом

Бывший игрок «Динамо» не думал, что это повлечет за собой такой резонанс

10 апреля 2024, 14:02 |
526
0
«Лучше бы я опоздал». Милевский прокомментировал историю с халатом
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал известную историю, когда он пришел на презентацию нового главного тренера «бело-синих» Олега Блохина в халате:

«Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата, то конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул. Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется».

Ранее Артем Милевский назвал самый важный матч в своей футбольной карьере.

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Блохин
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