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  4. Рим не увидит. Алькарас снялся с топового турнира в Италии
ATP
03 мая 2024, 13:56 | Обновлено 03 мая 2024, 14:00
81
0

Рим не увидит. Алькарас снялся с топового турнира в Италии

Испанец не сыграет в итальянской столице

03 мая 2024, 13:56 | Обновлено 03 мая 2024, 14:00
81
0
Рим не увидит. Алькарас снялся с топового турнира в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) снялся с турнира серии Мастерс, который состоится в Риме (Италия) с 8 по 19 мая.

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», – признался Алькарас.

Как известно, Карлос Алькарас на турнире WTA 1000, который проходит сейчас в Мадриде, в четвертьфинале проиграл Андрею Рублеву (6:4, 3:6, 2:6) и выбыл из дальнейшей борьбы.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Рим
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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