Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде

1 мая состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде (Испания) в нижней части сетки.

Действующий чемпион и второй сеяный Мастерса Карлос Алькарас уступил «нейтральному» теннисисту Андрею Рублеву в трех сетах.

Карлос выигрывал титул в столице Испании два года подряд. Его винстрик составлял 14 поединков.

В еще одном четвертьфинальном поединке Тейлор Фритц не без проблем прошел Франсиско Черундоло, одержав победу в трех партиях.

К слову, в верхней части сетки уже известен первый полуфиналист – Феликс Оже-Альяссим. Он должен был сыграть 2 мая против Янника Синнера, однако итальянец снялся с турнира из-за травмы бедра.

АТР 1000 Мадрид. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [12] – Франсиско Черундоло [21] – 6:1, 3:6, 6:3

Андрей Рублев [7] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:3, 6:2