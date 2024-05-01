Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Янник не сыграет против Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинал турнира АТР 1000
Вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия), который был посеян под первым номером на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, снялся с Мастерса в столице Испании.
2 мая итальянец должен был выйти на корт против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 35). Однако встреча не состоится.
Сообщается, что Синнер получил травму правого бедра.
30 апреля Янник за 2 часа и 12 минут обыграл Карена Хачанова в трех сетах, проиграв первую партию.
Оже-Альяссим без борьбы пробился в полуфинал Мастерса. Далее он сыграет против победителя матча Даниил Медведев – Иржи Легечка.
Wishing you a speedy recovery @janniksin ❤️🩹@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/5KlIlXhQoH— ATP Tour (@atptour) May 1, 2024
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