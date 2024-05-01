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  4. Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
ATP
01 мая 2024, 20:27 | Обновлено 01 мая 2024, 21:01
581
0

Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина

Янник не сыграет против Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинал турнира АТР 1000

01 мая 2024, 20:27 | Обновлено 01 мая 2024, 21:01
581
0
Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия), который был посеян под первым номером на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, снялся с Мастерса в столице Испании.

2 мая итальянец должен был выйти на корт против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 35). Однако встреча не состоится.

Сообщается, что Синнер получил травму правого бедра.

30 апреля Янник за 2 часа и 12 минут обыграл Карена Хачанова в трех сетах, проиграв первую партию.

Оже-Альяссим без борьбы пробился в полуфинал Мастерса. Далее он сыграет против победителя матча Даниил Медведев – Иржи Легечка.

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Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим ATP Мадрид травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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