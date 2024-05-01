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  4. Надаль на выход. Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Мадриде
ATP
01 мая 2024, 01:04 |
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Надаль на выход. Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Мадриде

Александр Зверев и Каспер Рууд проиграли матчи четвертого раунда

01 мая 2024, 01:04 |
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Надаль на выход. Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись матчи 4-го раунда на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

Чемпион двух последних лет Карлос Алькарас в трехчасовом триллере переиграл финалиста прошлого года Яна-Леннарда Штруффа и довел серию побед на кортах этого турнира до 14 матчей, повторив рекорд Рафаэля Надаля.

Аргентинец Франсиско Черундоло неожиданно выбил из борьбы двукратного победителя Александра Зверева (2018, 2021).

Один из лучших грунтовых специалистов Каспер Рууд проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который в текущем сезоне выиграл уже 7 из 9 матчей на глине.

Рафаэль Надаль уступил чеху Иржи Легечке.

Мадрид. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Карен Хачанов [16] – 5:7, 6:3, 6:3
Феликс Оже-Альяссим – Каспер Рууд [5] – 6:4, 7:5

Даниил Медведев [3] – Александр Бублик [17] – 7:6(3), 6:4
Иржи Легечка [30] – Рафаэль Надаль – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [12] – Хуберт Хуркач [8] – 7:6(2), 6:4
Франсиско Черундоло [21] – Александр Зверев [4] – 6:3, 6:4

Андрей Рублев [7] – Тэллон Грикспор [24] – 6:2, 6:4
Карлос Алькарас [2] – Ян-Леннард Штруфф [23] – 6:3, 6:7(5), 7:6(4)

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим
Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка [30]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [12] – Франсиско Черундоло [21]
Андрей Рублев [7] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Мадрид Янник Синнер Карен Хачанов Феликс Оже-Альяссим Каспер Рууд Даниил Медведев Александр Бублик Рафаэль Надаль Иржи Легечка Тейлор Фритц Хуберт Хуркач Франсиско Черундоло Александр Зверев Андрей Рублев Таллон Грикспор Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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