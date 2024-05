Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, пропустив 2 гола.

Второй мяч в ворота украинца забил английский форвард Гарри Кейн, который успешно реализовал пенальти.

Перед тем, как Кейн пробил, звездный англичанин Джуд Беллингем, который защищает цвета королевского клуба, что-то сказал Гарри.

Как сообщает TalkSport, Джуд сказал следующее:

«Ты собираешься пробить влево, верно?».

После матча Кейну задали вопрос, как именно к нему обратился Джуд:

«Честно говоря, я не знаю, что говорил Джуд. Он что-то бормотал... Мне придется спросить его, что он сказал. Когда я готов исполнить пенальти, я немного отключаюсь от всего. Но я уверен, что он говорил что-то, чтобы действовать мне на нервы. К счастью, все прошло хорошо», – заявил Кейн.

Harry Kane didn’t let himself get distracted by Jude Bellingham and remained ice cold for the penalty 🥶



pic.twitter.com/II0xFdCfY7