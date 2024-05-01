Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, пропустив 2 гола.
Второй мяч в ворота украинца забил английский форвард Гарри Кейн, который успешно реализовал пенальти.
Перед тем, как Кейн пробил, звездный англичанин Джуд Беллингем, который защищает цвета королевского клуба, что-то сказал Гарри.
Как сообщает TalkSport, Джуд сказал следующее:
«Ты собираешься пробить влево, верно?».
После матча Кейну задали вопрос, как именно к нему обратился Джуд:
«Честно говоря, я не знаю, что говорил Джуд. Он что-то бормотал... Мне придется спросить его, что он сказал. Когда я готов исполнить пенальти, я немного отключаюсь от всего. Но я уверен, что он говорил что-то, чтобы действовать мне на нервы. К счастью, все прошло хорошо», – заявил Кейн.
Harry Kane didn’t let himself get distracted by Jude Bellingham and remained ice cold for the penalty 🥶— Bayern & Football (@MunichFanpage) May 1, 2024
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Видеообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2
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