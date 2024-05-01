Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Лига чемпионов
01 мая 2024, 21:01 | Обновлено 01 мая 2024, 21:03
2581
1

Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина

30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ

01 мая 2024, 21:01 | Обновлено 01 мая 2024, 21:03
2581
1
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, пропустив 2 гола.

Второй мяч в ворота украинца забил английский форвард Гарри Кейн, который успешно реализовал пенальти.

Перед тем, как Кейн пробил, звездный англичанин Джуд Беллингем, который защищает цвета королевского клуба, что-то сказал Гарри.

Как сообщает TalkSport, Джуд сказал следующее:

«Ты собираешься пробить влево, верно?».

После матча Кейну задали вопрос, как именно к нему обратился Джуд:

«Честно говоря, я не знаю, что говорил Джуд. Он что-то бормотал... Мне придется спросить его, что он сказал. Когда я готов исполнить пенальти, я немного отключаюсь от всего. Но я уверен, что он говорил что-то, чтобы действовать мне на нервы. К счастью, все прошло хорошо», – заявил Кейн.

Видеообзор матча Бавария – Реал Мадрид – 2:2

По теме:
Легенда Реала отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ
ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией
пенальти Джуд Беллингем Гарри Кейн Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал
Даниил Агарков Источник: talkSPORT
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01 мая 2024, 00:30 1
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины
Футбол | 01 мая 2024, 16:25 5
В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины
В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины

До Евгения Селезнева еще 11 голов

Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Теннис | 30.04.2024, 22:45
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
Футбол | 01.05.2024, 19:01
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Футбол | 01.05.2024, 00:36
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Що це в англічан за тьорки🤔
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
30.04.2024, 06:30 99
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем