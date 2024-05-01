Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля

Наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона. Именитый наставник хочет взять год перерыва в тренерской работе.

По информации британского издания The Independent, в дортмундской «Боруссии» скоро ожидаются большие изменения, руководство «шмелей» недовольно результатами клуба в Бундеслиге, ожидается, что спортивный директор и главный тренер будут уволены. В команде все чаще стали обсуждать возвращение Юргена Клоппа и планируют предложить ему работу летом 2025 года.

Отмечается, что идея приглашения Юргена связана с возвращением в клуб бывшего главы скаутского отдела Свена Мислинтата.



Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. За этот период наставник выиграл с командой две Бунделиги, Кубок Германии, два суперкубка страны и выводил «шмелей» в финал ЛЧ.