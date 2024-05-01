Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Именитый наставник может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона. Именитый наставник хочет взять год перерыва в тренерской работе.
По информации британского издания The Independent, в дортмундской «Боруссии» скоро ожидаются большие изменения, руководство «шмелей» недовольно результатами клуба в Бундеслиге, ожидается, что спортивный директор и главный тренер будут уволены. В команде все чаще стали обсуждать возвращение Юргена Клоппа и планируют предложить ему работу летом 2025 года.
Отмечается, что идея приглашения Юргена связана с возвращением в клуб бывшего главы скаутского отдела Свена Мислинтата.
Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. За этот период наставник выиграл с командой две Бунделиги, Кубок Германии, два суперкубка страны и выводил «шмелей» в финал ЛЧ.
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