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02 мая 2024, 18:31 | Обновлено 02 мая 2024, 18:38
3212
0

ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса

Элина наслаждается приятными моментами, когда все могут собраться вместе

02 мая 2024, 18:31 | Обновлено 02 мая 2024, 18:38
3212
0
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией, на которой она вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочерью Скай и собакой.

«Такие моменты заставляют нас благодарить за любовь, которая нас окружает. Семья – наша самая большая радость», – написала Элина.

На соревнованиях в Мадриде украинка проиграла в стартовом для себя матче.

Отметим, что Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире WTA 1000 в Риме, где она побеждала в 2017-м и 2018-м.

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Элина Свитолина фото Гаэль Монфис Скай Монфис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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