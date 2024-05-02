ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией, на которой она вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочерью Скай и собакой.

«Такие моменты заставляют нас благодарить за любовь, которая нас окружает. Семья – наша самая большая радость», – написала Элина.

На соревнованиях в Мадриде украинка проиграла в стартовом для себя матче.

Отметим, что Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире WTA 1000 в Риме, где она побеждала в 2017-м и 2018-м.