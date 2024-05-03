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Чемпионат Украины
Виктория
03.05.2024 12:30 – перерыв 0 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 мая 2024, 13:30 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
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0

Виктория – Карпаты, .Агробизнес – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 мая трансляцию поединков Первой лиги

03 мая 2024, 13:30 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
999
0
Виктория – Карпаты, .Агробизнес – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE

3 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 3 мая, 25-й тур

Чемпионская группа

  • 12:30. Виктория Сумы – Карпаты Львов
  • 13:00. Агробизнес – Левый берег

Группа выбывания

  • 12:00. Металлург Запорожье – Металіст Харьков
  • 13:30. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – Металіст Харьков

12:30. Виктория Сумы – Карпаты Львов

13:00. Агробизнес – Левый берег

13:30. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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