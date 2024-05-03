03.05.2024 12:30 – перерыв 0 : 0
Украина. Первая лига03 мая 2024, 13:30 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
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Виктория – Карпаты, .Агробизнес – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 мая трансляцию поединков Первой лиги
03 мая 2024, 13:30 | Обновлено 03 мая 2024, 13:51
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3 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 3 мая, 25-й тур
Чемпионская группа
- 12:30. Виктория Сумы – Карпаты Львов
- 13:00. Агробизнес – Левый берег
Группа выбывания
- 12:00. Металлург Запорожье – Металіст Харьков
- 13:30. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
12:00. Металлург Запорожье – Металіст Харьков
12:30. Виктория Сумы – Карпаты Львов
13:00. Агробизнес – Левый берег
13:30. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий
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