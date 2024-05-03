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Украина. Первая лига
03 мая 2024, 19:50 |
1032
1

Первая лига. Левый Берег обеспечил себе переходные матчи

Клуб из Киевской области поборется за выход в УПЛ

03 мая 2024, 19:50 |
1032
1
Первая лига. Левый Берег обеспечил себе переходные матчи
ФК Левый Берег

Состоялись еще четыре матча 7-го тура второго этапа Первой лиги сезона 2023/2024. В группе повышения в классе «Левый Берег» на выезде обыграл «Агробизнес» и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф за право сыграть в УПЛ.

Первая лига. Второй этап, 7-й тур

Группа повышения в классе

Агробизнес – Левый Берег – 0:2
Голы: Когут 86, Спиваков 90+3

Виктория – Карпаты – 0:0

Группа выбывания

Металлург Запорожье – Металлист Харьков – 0:3
Голы: Дигтярь 38, Рязанцев 51, Луцкив 90+2

Кремень – Подолье – 1:1
Голы: Куць 4 – Федоров 30

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Агробизнес Левый берег Виктория Сумы (Николаевка) Карпаты Львов Металлург Запорожье Металлист Харьков Кремень Кременчуг Подолье Хмельницкий
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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DK1961
Может получиться, что будут сражаться две киевские команды между собой - Левый берег и Оболонь
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