Первая лига. Левый Берег обеспечил себе переходные матчи

Состоялись еще четыре матча 7-го тура второго этапа Первой лиги сезона 2023/2024. В группе повышения в классе «Левый Берег» на выезде обыграл «Агробизнес» и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф за право сыграть в УПЛ.

Первая лига. Второй этап, 7-й тур

Группа повышения в классе

Агробизнес – Левый Берег – 0:2

Голы: Когут 86, Спиваков 90+3

Виктория – Карпаты – 0:0

Группа выбывания

Металлург Запорожье – Металлист Харьков – 0:3

Голы: Дигтярь 38, Рязанцев 51, Луцкив 90+2

Кремень – Подолье – 1:1

Голы: Куць 4 – Федоров 30