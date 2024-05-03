Первая лига. Левый Берег обеспечил себе переходные матчи
Клуб из Киевской области поборется за выход в УПЛ
Состоялись еще четыре матча 7-го тура второго этапа Первой лиги сезона 2023/2024. В группе повышения в классе «Левый Берег» на выезде обыграл «Агробизнес» и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф за право сыграть в УПЛ.
Первая лига. Второй этап, 7-й тур
Группа повышения в классе
Агробизнес – Левый Берег – 0:2
Голы: Когут 86, Спиваков 90+3
Виктория – Карпаты – 0:0
Группа выбывания
Металлург Запорожье – Металлист Харьков – 0:3
Голы: Дигтярь 38, Рязанцев 51, Луцкив 90+2
Кремень – Подолье – 1:1
Голы: Куць 4 – Федоров 30
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