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  4. Руслан Костышин оценил шансы сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
03 мая 2024, 13:28 |
425
1

Руслан Костышин оценил шансы сборной Украины на Евро-2024

Бывший тренер «Колоса» уверен, что Реброву по силам вывести команду на новый уровень

03 мая 2024, 13:28 |
425
1
Руслан Костышин оценил шансы сборной Украины на Евро-2024
УПЛ. Руслан Костышин

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы сборной национальной Украины на летнем Евро-2024:

«Так далеко еще не смотрел. Конечно, есть команды, которые считаются фаворитами турнира. Если брать нашу группу, то на мой взгляд, сборная Украины по классу выше Румынии и Словакии. В составе команды Сергея Реброва сейчас много футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. В частности, пятеро – в английской Премьер-лиге, пятеро – в испанской Ла Лиге. Сейчас у нас хорошая сборная – в ней как раз собралась хорошая плеяда игроков, да и сама команда играющая. Ее исполнители в своих чемпионатах еженедельно проводят по одному-два матча, интенсивность которых всем нам хорошо известна. Уверен, что у сборной Украины на Евро-2024 все должно сложиться хорошо. Сергей Ребров – профессионал, у него есть достаточно знаний. Ему по силам вывести нашу национальную команду на высокий уровень».

Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня 2024 года. Украина на групповом этапе сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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Руслан Костышин Евро-2024 Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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