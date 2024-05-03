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  4. «Это мне смешно». Леоненко оценил планы Максимов относительно Днепра-1
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 13:22 | Обновлено 03 мая 2024, 13:29
1735
1

«Это мне смешно». Леоненко оценил планы Максимов относительно Днепра-1

Бывший нападающий – о заявлении экс-одноклубника

03 мая 2024, 13:22 | Обновлено 03 мая 2024, 13:29
1735
1
«Это мне смешно». Леоненко оценил планы Максимов относительно Днепра-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о заявлении наставника «Днепра-1» Юрия Максимова о возможном уходе с занимаемого поста.

– Еще один ваш друг, Юрий Максимов, вчера заявил, что покинет «Днепр-1» в случае невыигрыша у «Кривбасса».

– Мы знакомы с Максом с 16 лет. Я его очень уважаю, хотя вопросов хватает: как можно постоянно вести в счете и никогда не выигрывать? Но я его подтрунивать не хочу. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе.

Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять. Теперь посмотрим, насколько его уважают футболисты.

Я бы на его месте вообще не шел бы в «Днепр-1», а остался бы в «Полесье». Но он пошел. Это его выбор.

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Виктор Леоненко Юрий Максимов
Юрій Остроумов Источник: FanDay
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Комментарии 1
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UAZAK
це п яне ще жиє??????????????????????????? чому воно пхає свій ніс п яний всюди? кому потрібні його дебільні коментарі?
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