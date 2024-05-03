«Это мне смешно». Леоненко оценил планы Максимов относительно Днепра-1
Бывший нападающий – о заявлении экс-одноклубника
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о заявлении наставника «Днепра-1» Юрия Максимова о возможном уходе с занимаемого поста.
– Еще один ваш друг, Юрий Максимов, вчера заявил, что покинет «Днепр-1» в случае невыигрыша у «Кривбасса».
– Мы знакомы с Максом с 16 лет. Я его очень уважаю, хотя вопросов хватает: как можно постоянно вести в счете и никогда не выигрывать? Но я его подтрунивать не хочу. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе.
Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять. Теперь посмотрим, насколько его уважают футболисты.
Я бы на его месте вообще не шел бы в «Днепр-1», а остался бы в «Полесье». Но он пошел. Это его выбор.
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