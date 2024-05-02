Максимов рассказал, на самом ли деле он собирается покинуть Днепр-1
Главный тренер днепрян действительно может уйти в отставку
Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал, действительно ли он собирается покинуть команду в случае ничьей или поражения в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса»:
«Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим «Кривбасс», то я покину команду. Это – правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев».
Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени. Проведение поединка планируется в Днепре на стадионе «Днепр-арена».
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