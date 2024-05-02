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  4. Максимов рассказал, на самом ли деле он собирается покинуть Днепр-1
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 14:38 |
1420
0

Максимов рассказал, на самом ли деле он собирается покинуть Днепр-1

Главный тренер днепрян действительно может уйти в отставку

02 мая 2024, 14:38 |
1420
0
Максимов рассказал, на самом ли деле он собирается покинуть Днепр-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал, действительно ли он собирается покинуть команду в случае ничьей или поражения в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса»:

«Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим «Кривбасс», то я покину команду. Это – правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев».

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени. Проведение поединка планируется в Днепре на стадионе «Днепр-арена».

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог отставка Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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