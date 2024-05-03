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  4. Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ
Испания
03 мая 2024, 11:22 |
838
1

Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ

В Испании сообщают, что именно Андрей выйдет в старте на ответный матч против мюнхенцев

03 мая 2024, 11:22 |
838
1
Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы.

По информации авторитетного издания Marca ожидается, что Куртуа сыграет уже в эту субботу против «Кадиса» в Ла Лаге, однако отмечается, что в матче примет участие и еще один вратарь «галактикос» Кепа Аррисабалага. Наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует дать обоим вратарям возможность отыграть по одному тайму.

Место в стартовом составе Андрея Лунина на ответный матч против «Баварии» в ЛЧ не поддается сомнениям. Однако отмечается, что в случае выхода «сливочных» в финал место Андрея в старте уже может занять Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Реал - Бавария Бавария
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 1
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fly
Лунін був один із ключових гравців завдяки яким пройшли і 1/8 і 1/4. Також він без страшних помилок вже відстояв як мінімум один матч 1/2. І якщо ще на перемогу відстоїть другий матч 1/2 і команда вийде в фінал
І після цього замінити в фіналі на гравця, який рік не грав просто тому що то Куртуа?
Зрозуміло що то Реал і то Анчелотті, але це буде більше ніх плювок в лице Луніну...
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