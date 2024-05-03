Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ
В Испании сообщают, что именно Андрей выйдет в старте на ответный матч против мюнхенцев
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы.
По информации авторитетного издания Marca ожидается, что Куртуа сыграет уже в эту субботу против «Кадиса» в Ла Лаге, однако отмечается, что в матче примет участие и еще один вратарь «галактикос» Кепа Аррисабалага. Наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует дать обоим вратарям возможность отыграть по одному тайму.
Место в стартовом составе Андрея Лунина на ответный матч против «Баварии» в ЛЧ не поддается сомнениям. Однако отмечается, что в случае выхода «сливочных» в финал место Андрея в старте уже может занять Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».
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І після цього замінити в фіналі на гравця, який рік не грав просто тому що то Куртуа?
Зрозуміло що то Реал і то Анчелотті, але це буде більше ніх плювок в лице Луніну...