Известно, сыграет ли Лунин в ответной игре с Баварией и возможном финале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы.

По информации авторитетного издания Marca ожидается, что Куртуа сыграет уже в эту субботу против «Кадиса» в Ла Лаге, однако отмечается, что в матче примет участие и еще один вратарь «галактикос» Кепа Аррисабалага. Наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует дать обоим вратарям возможность отыграть по одному тайму.

Место в стартовом составе Андрея Лунина на ответный матч против «Баварии» в ЛЧ не поддается сомнениям. Однако отмечается, что в случае выхода «сливочных» в финал место Андрея в старте уже может занять Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».