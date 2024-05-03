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Португалия
03 мая 2024, 12:11 | Обновлено 03 мая 2024, 12:13
1567
2

Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца

Рогер Шмидт может покинуть «Бенфику»

03 мая 2024, 12:11 | Обновлено 03 мая 2024, 12:13
1567
2
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, руководство «ротен» хочет назначить коуча «Бенфики» Рогера Шмидта новым главным тренером команды. В контракте Шмидта прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Отмечается, что «Бенфика» будет не прочь отпустить Шмидта, ведь не очень довольна его результатами. Напомним, цвета «орлов» под руководством Рогера защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.

Шмидт тренирует «Бенфику» с 2023 года и за это время выиграл по одному разу чемпионат Португалии и Суперкубок страны.

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Рогер Шмидт Бенфика Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера Томас Тухель
Дмитро Олійник Источник: Bayern Insider
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Умник
Рубена Аморіма краще
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Serhii P.
це жарт, напевно. Він з "Бенфікою" показує доволі посередні результати, не те, що з "Баварією".
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0
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