В Баварии решили судьбу Тухеля. Что и когда произойдет?
Мюнхенский клуб принял решение по наставнику команды
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оставит занимаемый пост в мюнхенском клуб по завершении нынешнего сезона.
Сообщается, что решение об уходе 50-летнего специалиста было принято после «честного и продолжительного» разговора между тренером и руководством баварского клуба.
Тухель, напомним, возглавил «Баварию» в марте 2023 года и привел команду к победе в Бундеслиге сезона-2023/2024.
В настоящий момент «Бавария» в таблице чемпионата Германии занимает 2-е место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика
Роль провидца исполнил Пол Малиньяджи