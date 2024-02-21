Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Баварии решили судьбу Тухеля. Что и когда произойдет?
Германия
21 февраля 2024, 11:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:44
794
0

В Баварии решили судьбу Тухеля. Что и когда произойдет?

Мюнхенский клуб принял решение по наставнику команды

21 февраля 2024, 11:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:44
794
0
В Баварии решили судьбу Тухеля. Что и когда произойдет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оставит занимаемый пост в мюнхенском клуб по завершении нынешнего сезона.

Сообщается, что решение об уходе 50-летнего специалиста было принято после «честного и продолжительного» разговора между тренером и руководством баварского клуба.

Тухель, напомним, возглавил «Баварию» в марте 2023 года и привел команду к победе в Бундеслиге сезона-2023/2024.

В настоящий момент «Бавария» в таблице чемпионата Германии занимает 2-е место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель доработает в Баварии до конца сезона
Флик не вернется в Баварию, у тренера другой приоритет
Бавария проведет перестройку состава. Вне опасности только 4 игрока
Бавария Томас Тухель Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Бокс | 20 февраля 2024, 17:16 11
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров

Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика

Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Бокс | 20 февраля 2024, 19:59 6
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

Роль провидца исполнил Пол Малиньяджи

Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы
Футбол | 21.02.2024, 07:11
Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы
Кризис Ливерпуля. Основной форвард пропустит месяцы
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Футбол | 21.02.2024, 07:14
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Теннис | 20.02.2024, 21:05
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 9
Футбол
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
19.02.2024, 15:50 2
Футбол
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
19.02.2024, 19:27
Бокс
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 5
Футбол
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
19.02.2024, 11:28 4
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем