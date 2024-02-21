В Баварии решили судьбу Тухеля. Что и когда произойдет?

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оставит занимаемый пост в мюнхенском клуб по завершении нынешнего сезона.

Сообщается, что решение об уходе 50-летнего специалиста было принято после «честного и продолжительного» разговора между тренером и руководством баварского клуба.

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Тухель, напомним, возглавил «Баварию» в марте 2023 года и привел команду к победе в Бундеслиге сезона-2023/2024.

В настоящий момент «Бавария» в таблице чемпионата Германии занимает 2-е место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.