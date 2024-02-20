Томас Тухель и ФК Болливуд

Иногда одно поспешное, необдуманное или опрометчивое решение не позволяет затем сделать решение правильное. Потому что правильное решение зачастую после неправильного – это делать больно.

Томас Тухель неожиданно возглавил «Баварию» в конце марта прошлого года. Турнирная ситуация для «Звезды Юга» на всех фронтах не выглядела удручающе. Точнее, она выглядела так, как и подобает для главной клубной команды Германии: она претендовала на все трофеи.

Однако после того, как две баварские звезды – Мане и Сане – подрались с «членовредительством» (у Лероя был подбит глаз), и инцидент стал достоянием общественности, руководство «Баварии» приняло решение уволить тогдашнего наставника команды Юлиана Нагельсманна.

Оливер Кан, уже бывший гендир клуба, и Хасан Салихамиджич, тоже уже экс спортдир, решили заменить молодого тренера, потерявшего и раздевалку, и частично авторитет, на более опытного, более матерого специалиста.

Так из отпуска после отставки из «Челси» был снова вовлечен в работу на топ-уровне Томас Тухель. Чуть позже немецкий специалист, приведший «аристократов» к победе в Лиге чемпионов, признался, что не планировал продолжать свою тренерскую карьеру в Бундеслиге. И что предложение от «Баварии» стало для него полной неожиданностью.

Но отказать Рекордмайстру Томас не мог. Если куда-то и приглашают только раз, то «Бавария» – именно тот случай.

На одной из первых пресс-конференций в своей новой ипостаси Тухель заявил, что считает состав «Баварии» очень и очень боеспособным: «одним из самых талантливых в Европе». Дескать, с такими парнями можно выиграть все.

Но из всего возможного Тухелю удалось добыть победу лишь в Бундеслиге. Вопрос чемпионства решился в последнем туре минувшего сезона. Тогда все было в руках «Дортмунда» (побеждай – и Салатница твоя), но команда Терзича умудрилась сыграть вничью. В параллельном поединке «Бавария» выиграла, и в десятый раз подряд стала чемпионом Германии.

Вряд ли нужно уменьшать заслуги «Баварии» в том прошлогоднем чемпионстве, ведь, несмотря на упущенный шанс «Дортмунда», нужно признать, что и по игре, и по личным встречам, и по практически всем статистическим показателям баварцы смотрелись сильнее дортмундцев.

Другое дело, что их сила тогда зиждилась, скорее, на фундаменте, который заложил еще Нагельсманн. Тухель дорабатывал «экспериментальный» сезон на старых дрожжах.

Да, от него ожидали победы на всех фронтах, но должной встряски, должной перезагрузки от смены на тренерском мостике «Бавария» так и не получила. Фронт был выигран лишь один – наиболее традиционный.

И хоть анекдотические ложечки таки нашлись, осадок все равно остался. Устами почетного президента «Баварии» Ули Хеннеса было признано, что решение поменять Нагельсманна на Тухеля – не только поспешное, но и неправильное.

Тем не менее, Тухелю дали второй шанс. В прошлом сезоне у него банально не хватило времени, чтобы хотя бы минимально оценить ситуацию. «Бавария» очень высоко оценивала работу Тухеля в «Челси», где благодаря строгой дисциплине и четко отлаженной игре удалось выиграть Кубок чемпионов. «Бавария» резонно полагала, что все эти качества и умения Тухель привнесет и на новое рабочее место.

Но виновных все равно нашли: Кан и Салихамиджич были отправлены в отставку.

***

Прошлым летом, в межсезонье, «Бавария» была активной на трансферном рынке. Лаймер, Геррейра, Ким Мин Джэ и вишенка на торте – капитан сборной Англии Гарри Кейн. Эти люди должны были и усилить команду, и дать ей глубину состава, и глубину конкуренции.

ФК Бавария. Гарри Кейн

«Бавария» справедливо полагала, что, дав своему тренеру одного из лучших форвардов современности, теперь можно рассчитывать и на требл. И что, проведя полноценные сборы с командой, правильно расставив акценты и отделив мух от котлет, Тухель сможет дать «Баварии» и новые импульсы, и новые титулы.

Однако и со второй попытки у Томаса не получается. И если разгромное поражение в Суперкубке от «Лейпцига» (0:3) при желании можно списать на начало сезона и невысокую цену этого трофея, то вот поражения на иных трофейных баталиях заставляют свыкнуться с мыслью, что приглашение Тухеля на должность наставника «Баварии» было не только необдуманным, но и, по сути, неправильным.

По состоянию на сейчас – то есть, после 22 тура Бундеслиги и первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио», коллектив Тухеля терпит бедствие. И признаков к улучшению ситуации не видно, хотя сам Томас и заявил после поражения от «Бохума» (2:3), что ситуацию еще можно исправить.

Примечательны не только провалы как таковые «Баварии» во главе с Тухелем, но и то, как именно Рекордмайстр терпел эти фиаско. Это было впечатляюще: если и проигрывать, то неизменно лицом в грязь, превращая себя в посмешище.

На мой субъективный взгляд, «Бавария» в нынешнем сезоне проиграла абсолютно все свои ключевые битвы (имеется ввиду на данный момент).

В Бундеслиге вчистую проиграна двухматчевая битва против «Байера» – 2:2 и 0:3. Особенно болезненным оказался разгром на «Бай-Арене», где действующие чемпионы не нанесли ни одного (!) удара в створ ворот соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока что «Бавария» не находит аргументов и в матчах против «Лейпцига»: 2:2 в первом круге и упомянутые выше 0:3 в Суперкубке.

От «Айнтрахта» вообще получили 1:5. В последний раз «Баварию» так сильно били в национальном чемпионате пять лет назад. Кстати, тогда она с аналогичным счетом проиграла этому же «Айнтрахту».

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» уже на восемь очков отстает от лидирующего «Байера». И если быть объективным, то аргументов на то, что «Леверкузен» наконец-то станет чемпионом, на порядок больше, нежели на то, что «Мюнхен» сможет догнать и перегнать команду Хаби Алонсо.

Леон Горецка, ведущий полузащитник «Баварии», после поражения от «Бохума» на вопрос, сможет ли его команда защитить титул чемпиона, признался, что «сейчас в это трудно поверить».

В это очень трудно поверить, но придется: «Бавария» уступила в Кубке Германии 15-й команде из третьего дивизиона – «Саарбрюккену». Дотошные немецкие журналисты сопоставили общую стоимость игроков обоих клубов. Получились душераздирающие цифры: 948 миллионов евро против 6,6 миллионов.

После того матча спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд в сердцах признал, что «с такой игрой «Бавария» не может сейчас конкурировать с топ-клубами».

И это действительно пока так. О проигранных ключевых противостояниях на внутренней арене было сказано выше. Проиграла «Бавария» и стартовый поединок плей-офф чемпионской Лиги – против «Лацио» (0:1). Причем, что интересно, римлянам баварцы проиграли по тому же сценарию, по которому и «слили» подопечным Алонсо: без единого удара в створ ворот.

О неумении нынешней «Баварии» играть хотя бы на равных против топ-команд говорят уже не только функционеры клуба. Но и футболисты. Еще после матча с «Лейпцигом» (2:2) Йозуа Киммих заявил, что «У нас есть проблемы во встречах с топами. Мы постоянно пропускаем нелепые голы. У нас проблемы с тем, чтобы на протяжении всей игры сохранять стабильность».

Это было сказано еще прошлой осенью. С тех пор ситуация стала еще более удручающей. И, по утверждению немецких СМИ, ситуация вышла из-под контроля.

***

Все чаще и чаще можно услышать об откровенных проблемах Тухеля с некоторыми подопечными. И что некоторые его подопечные высказывают вслух недовольство работой тренера. И относительно его тренерских методик (некоторые говорят, что перестали прогрессировать), и относительно его манеры общения с подопечными. Точнее, манеры не общения: Томас отдал на откуп «прямую связь» с командой своим ассистентам. Посему не мудрено, что Киммих подрался с одним из них (после поражения от «Бохума»).

Дошло даже до того, что капитан команды – Мануэль Нойер – предложил Юргену Клоппу возглавить «Баварию» в следующем сезоне.

Тухель в долгу не остался. В одном интервью он признался, что в Англии его больше ценили, нежели в Бундеслиге. В еще одном – в очередной раз акцентировал внимание на том, что не собирался работать в чемпионате Германии, ведь его мечта – Ла Лига. А еще он якобы сказал своим футболистам, что до нынешнего сезона считал их более сильными и более мастеровитыми. Дескать, теперь придется опускаться к вашему уровню.

Все эти и многие другие нездоровые (мягко говоря) телодвижения вокруг как персоны главного тренера «Баварии», так и самого мюнхенского гранда просто заставляют проводить исторические параллели с «Баварией» середины-конца 1990-х, когда ее называли ФК «Голливуд». За постоянные склоки, разборки и вынос мусора из избы.

Да, от проведения таких аналогий сложно устоять. Болезнь главной команды Германии – налицо, ее уже не спрячешь при всем желании.

Однако, как по мне, непосредственно к нынешней «Баварии» более подошло бы сравнение не с Голливудом, ведь, окромя склочности, в такой параллели априори заложен класс, а с Болливудом. Где уровень, все-таки, существенно ниже. Нет, не склочности. Игры.

Я далек от мысли, что всего этого в «Баварии» не понимают. Мне кажется, что как раз понимают. Не хуже нас с вами. Но делать резких движений не хотят. Или не могут, что в данном случае одно и то же.

«Бавария» явно поспешила с отставкой Нагельсманна. И сейчас клуб просто не хочет потерять лицо, в разгар сезона выгнав и его сменщика. Уж лучше быть проигравшим, чем быть смешным.

Видится, что Тухелю дадут доработать до конца нынешнего сезона – ну, если он не посыплется окончательно – а затем с ледяной улыбкой на лице пожелают удачи на новом рабочем месте.

Но этот союз уже точно обречен.