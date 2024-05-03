Другие новости03 мая 2024, 02:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 мая 2024, 02:43 |
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В пятницу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Хоффенхайм – РБ Лейпциг
22:00 Лутон Таун – Эвертон
22:00 Хетафе – Атлетик
КИБЕРСПОРТ
14:30 FlyQuest – Heroic
14:30 BIG – PERA Esports
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