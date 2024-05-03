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03 мая 2024, 02:43 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 мая 2024, 02:43 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

В пятницу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – РБ Лейпциг

Ggbet 5.50 – 5.40 – 1.50

22:00 Лутон Таун – Эвертон

Ggbet 2.65 – 3.55 – 2.65

22:00 Хетафе – Атлетик

Ggbet 3.60 – 3.25 – 2.23

КИБЕРСПОРТ

14:30 FlyQuest – Heroic

Ggbet 3.28 – 1.33

14:30 BIG – PERA Esports

Ggbet 1.17 – 4.48

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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