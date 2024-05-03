СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

В пятницу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – РБ Лейпциг

5.50 – 5.40 – 1.50

22:00 Лутон Таун – Эвертон

2.65 – 3.55 – 2.65

22:00 Хетафе – Атлетик

3.60 – 3.25 – 2.23

КИБЕРСПОРТ

14:30 FlyQuest – Heroic

3.28 – 1.33

14:30 BIG – PERA Esports

1.17 – 4.48