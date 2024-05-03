Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2024, 09:30 |
36
0

Катарина Завацкая – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Висбадене

03 мая 2024, 09:30 |
36
0
Катарина Завацкая – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

3 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против шестой сеяной Ирины Бегу (№128 WTA). Время начала поединка – не ранее 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимаьер (№111 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100
Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая в статусе лаки-лузера вырвала победу в первом круге в Висбадене
Катарина Завацкая смотреть онлайн ITF Висбаден Ирина-Камелия Бегу
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам
Теннис | 02 мая 2024, 16:09 0
Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2024. Призовые по раундам

В 2024-м организаторы выделят на призовые на 7.82% больше, чем в предыдущем году

Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Футбол | 03 мая 2024, 07:01 1
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси

«Ливерпуль», несмотря на потерю шансов на титул АПЛ, сумел выполнить задачу минимум

Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Футбол | 02.05.2024, 21:03
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Футбол | 03.05.2024, 02:42
Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02.05.2024, 16:13
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
01.05.2024, 20:34 2
Футбол
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем