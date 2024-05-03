WTA03 мая 2024, 09:30 |
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Катарина Завацкая – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Висбадене
03 мая 2024, 09:30 |
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3 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).
В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против шестой сеяной Ирины Бегу (№128 WTA). Время начала поединка – не ранее 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимаьер (№111 WTA).
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