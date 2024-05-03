Катарина Завацкая – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против шестой сеяной Ирины Бегу (№128 WTA). Время начала поединка – не ранее 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимаьер (№111 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА