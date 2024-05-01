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  4. Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Испания
01 мая 2024, 19:46 |
777
0

Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?

Артем является главным фаворитом на звание лучшего бомбардира Примеры

01 мая 2024, 19:46 |
777
0
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик продолжает удерживать лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца теперь 19 голов. Он отличился в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании. Существенно улучшил свою позицию польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который оформил хет-трик в матче против «Валенсии».

Букмекерские конторы считают Артема Довбика главным фаворитом на трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги), коэффициент на это составляет 1.40. С коэффициентом 7.00 букмекеры предлагают поставить на победу в бомбардирской гонке Джуда Беллингема из «Реала» или Левандовски из «Барселоны».

Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров:

  • Артем Довбик – 1.40 (19 голов)
  • Роберт Левандовски – 7.00 (16 голов)
  • Джуд Беллингем – 7.00 (17 голов)
  • Александер Серлот – 9.00 (17 голов)
  • Альваро Мората – 20.00 (14 голов)

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Трофей Пичичи Роберт Левандовски Александер Серлот Артем Довбик Жирона Джуд Беллингем Альваро Мората котировки букмекеров Ла Лига чемпионат Испании по футболу азарт
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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