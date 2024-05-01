Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик продолжает удерживать лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца теперь 19 голов. Он отличился в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании. Существенно улучшил свою позицию польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который оформил хет-трик в матче против «Валенсии».

Букмекерские конторы считают Артема Довбика главным фаворитом на трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги), коэффициент на это составляет 1.40. С коэффициентом 7.00 букмекеры предлагают поставить на победу в бомбардирской гонке Джуда Беллингема из «Реала» или Левандовски из «Барселоны».

Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров: