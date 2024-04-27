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Испания
27 апреля 2024, 16:27 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:51
2437
0

ВИДЕО. Довбик забил во втором матче подряд, расстроив Лас-Пальмас

Артем реализовал пенальти

27 апреля 2024, 16:27 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:51
2437
0
ВИДЕО. Довбик забил во втором матче подряд, расстроив Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Довбик промахнулся с точки, но партнер добил мяч в ворота. Артем реабилитировался на 57-й минуте, на этот раз уже реализовав пенальти.

Артём забил свой 19-й гол в Ла Лиге. Он лидер бомбардирской гонки.

ВИДЕО. Реабилитировался! Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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