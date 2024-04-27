ВИДЕО. Довбик забил во втором матче подряд, расстроив Лас-Пальмас

В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

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В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Довбик промахнулся с точки, но партнер добил мяч в ворота. Артем реабилитировался на 57-й минуте, на этот раз уже реализовав пенальти.

Артём забил свой 19-й гол в Ла Лиге. Он лидер бомбардирской гонки.

ВИДЕО. Реабилитировался! Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге