Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»

Уже прошел год, как Руслан Костышин покинул пост главного тренера казахстанского «Аксу». Он вернулся в Украину, однако до его возвращения к привычным профессиональным обязанностям дело пока не дошло. Хотя фамилия Костышина среди возможных кандидатов на тренерский мостик того или иного клуба время от времени фигурирует. Однако слухи – это слухи, а вот реальность другая.

Сегодня 47-летний специалист, за плечами которого многолетняя работа во главе ковалевского «Колоса», а до этого выступления в киевских ЦСКА, «Арсенале», «Днепре» и криворожском «Кривбассе», находится в так называемом творческом отпуске. Это позволяет ему держать руку на пульсе событий в украинском футболе, о чем он поделился со Sport.ua.

– Руслан, следите ли вы за перипетиями борьбы в УПЛ?

– Обязательно. Как я могу не следить, если в элите нашего футбола провел столько лет? В нынешнем сезоне Премьер-лиги есть как хорошие матчи, так и невнятные. Впрочем, пожалуй, как и в любом чемпионате – есть такие игры, где немало голов, а есть «сухие». Да, в целом мне наш чемпионат нравится.

Несмотря на войну и страшные события, в ней он все же развивается. Есть достаточно содержательные и напряженные поединки. Хорошо, что в регламенте сезона 2023/24 предусмотрены переходные матчи, так что и турнирная интрига до самого финиша сохраняется. Как, кстати, и в Первой лиге. В частности, в верхней части турнирной таблицы нижнего по рангу соревнования группа команд стремится занять места, которые позволят сыграть в стыковых матчах и получить шанс попасть в Премьер-лигу. Судя по всему, и чемпионат становится интереснее.

– За время, прошедшее с момента вашего отъезда и возвращения из Казахстана, чемпионат Украины в чем-то изменился?

– Трудно оценивать, особенно когда ты «не в процессе». Смотреть матчи по телевидению – это одно, а быть участником событий в элите нашего футбола – это совсем другое. Одно могу сказать: к 2015 году чемпионат Украины был гораздо сильнее и качественнее, чем сейчас. Что касается того, насколько силен нынешний чемпионат по сравнению с уровнем двухлетней давности, то мне трудно сказать.

– Как думаете, в текущей чемпионской гонке кому больше повезет?

– Кому именно повезет, не знаю. Затрудняюсь ответить. Если смотреть на качество игры, то «Шахтер» превосходит всех своих соперников.

– Не может ли случиться так, что ситуация относительно шансов на выигрыш золотых медалей может кардинальным образом измениться после очной дуэли «Шахтера» и «Динамо» через полторы недели?

– Пока все в руках донецкой команды. Четыре очка разрыва в ее пользу – уже немало. Другое дело, если бы перед встречей обоих наших грандов их было три. Тогда соперник мог бы рассчитывать только на то, что «Шахтер» споткнется. В футболе же разное случается. Следует учитывать, что «Динамо», так как и «Шахтера» в концовке чемпионата непростые матчи ожидают. «Горнякам», например, в предпоследнем туре будет противостоять «Днепр-1». А если предположить, что за три тура до завершения сезона 2023/24 в главном национальном дерби выигрывают динамовцы, то в психологическом плане для обоих соперников все может поменяться.

– Следите ли за командой города, в котором провели не один год карьеры игрока – Днепра? И отождествляете ли вы «Днепр-1» с «Днепром», ведь многие считают, что это абсолютно разные клубы и правопреемником «того» «Днепра» нынешний «Днепр-1» не является?

– Конечно же, слежу. Ведь у «Днепра-1» у меня много друзей и знакомых. В частности, в тренерском штабе. Общаемся с Юрием Максимовым, под руководством которого я играл в Кривбассе. Это касается и его помощника Сергея Ревута, а также Николая Ищенко и Андрея Полунина, с которыми провел много лет карьеры. Поэтому постоянно внимательно слежу за тем, что в «Днепре-1» происходит. А что касается вопроса о клубе, то для меня существует только один «Днепр» – тот, за который я играл. «Днепр-1» – это уже совсем другая команда. Да, в ней много людей, которые в свое время работали в ФК «Днепр», но для всех, кто защищал его цвета, другого клуба нет.

– Ваша тренерская карьера начиналась в «Колосе», у руля которого работали семь с половиной лет. За его выступлениями в чемпионате следили?

– Если я скажу «нет», то это будет неправдой. После своего возвращения из Казахстана хоть и не всегда могу ездить на матчи клуба, но действительно наблюдал за ними по телетрансляциям. Если не в прямом эфире, то в записи.

– И как вам нынешний «Колос»?

– Я взял за правило не комментировать то, что связано с «Колосом». Так что лучше умолчу.

– Если бы вас пригласили вернуться в ковалевскую команду на пост главного тренера, согласились бы?

– Не знаю, как вам ответить на этот вопрос… Когда ты вместе с президентом клуба выстраивал эту команду с самого низа и дошел с ней до еврокубковых поединков, это всегда оставляет особый след и соответствующее отношение запечатывается надолго. Если бы поступило предложение из «Колоса», то, скорее всего, вернулся бы. Ведь это свое, родное… Человек так устроен, что ему всегда хочется вернуться в родительский дом – туда, где родился или вырос. И я – не исключение.

– Чей прогресс в нынешнем составе «Колоса» вы бы отметили?

– В команде сейчас собраны преимущественно солидные игроки, которые уже успели приобрести определенный опыт. Впрочем, назову двух молодых футболистов, которые могут вырасти у сильных исполнителей. Это полузащитник Олег Криворучко и нападающий Артем Гусол. Оба пока редко появляются на поле в матчах за главную команду, но имеют хорошую перспективу. Их потенциал хорошо знаю. А что касается прогресса, то назову голкипера Кирилла Фесюна. В подготовке этого парня заслуга тренера вратарей Вячеслава Кернозенко. Он держит марку.

– Приходилось слышать разговор, что Фесюн одной ногой уже в «Шахтере».

– Если все так говорят, то, наверное, так оно и есть. Остается только подождать официального заявления.

– Летом сборная Украины примет участие в чемпионате Европы, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Каковы, по-вашему, шансы нашей команды на этом футбольном форуме?

– Так далеко еще не заглядывал. Конечно, есть команды, считающиеся фаворитами турнира. Если брать нашу группу, то, на мой взгляд, сборная Украины по классу выше Румынии и Словакии. В составе команды Сергея Реброва сейчас много футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. В частности, пятеро – в английской Премьер-лиге, пятеро – в испанской Ла Лиге. Сейчас у нас хорошая сборная – в ней как раз собралась хорошая плеяда игроков, и сама команда играющая. Ее исполнители в своих чемпионатах еженедельно проводят по одному-два матча, интенсивность которых всем нам хорошо известна. Уверен, что у сборной Украины на Евро-2024 все должно сложиться хорошо. Сергей Ребров – профессионал, у него достаточно знаний. Ему по силам вывести нашу национальную команду на высокий уровень.

– Чем занимаетесь сейчас?

– Всем, что касается моей профессиональной деятельности. Постоянно смотрю матчи, ищу футбольную литературу и разную полезную информацию об игре миллионов. То есть, обогащаюсь в интеллектуальном плане. А еще играю за ветеранов сборной Украины, которая собирается дважды в неделю. В ней собрано немало бывших футболистов, фамилии которых очень хорошо известны украинским болельщикам. На протяжении многих лет команда существует благодаря средствам влюбленного в футбол человека и настоящего патриота Украины Олега Собуцкого, добрые дела которого давно всем известны. Недавно на тренировке ветеранской сборной побывал Андрей Шевченко, приходил и Сергей Ребров. Когда мы собираемся вместе, получаем положительные эмоции. А если не брать футбольные дела, то тоже не сижу без дела – стрижу траву на своем участке (смеется).