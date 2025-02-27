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  4. Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Испания
27 февраля 2025, 22:39 |
363
0

Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой

Ханс-Дитер Флик недоволен Жюлем Кунде

27 февраля 2025, 22:39 |
363
0
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик и Жюль Кунде

Французский защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает El Nacional.

По информации источника, главному тренеру испанского гранда Ханс-Дитеру Флику надоели периодические потери концентрации 26-летнего футболиста на поле, а также его опоздания на тактические лекции.

В Каталонии рассматриваются три варианта замену Жюля: Рис Джеймс из «Челси», Андрей Рациу из «Райо Вальекано» и Йозуа Киммих из «Баварии».

С появлением нового фуллбэка в команде Кунде может получать меньше игровой практики и задумать об уходе из клуба.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших полузащитников в истории может возглавить итальянский гранд.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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