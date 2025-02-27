Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Ханс-Дитер Флик недоволен Жюлем Кунде
Французский защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает El Nacional.
По информации источника, главному тренеру испанского гранда Ханс-Дитеру Флику надоели периодические потери концентрации 26-летнего футболиста на поле, а также его опоздания на тактические лекции.
В Каталонии рассматриваются три варианта замену Жюля: Рис Джеймс из «Челси», Андрей Рациу из «Райо Вальекано» и Йозуа Киммих из «Баварии».
С появлением нового фуллбэка в команде Кунде может получать меньше игровой практики и задумать об уходе из клуба.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших полузащитников в истории может возглавить итальянский гранд.
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