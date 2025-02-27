Один из лучших полузащтников в истории может возглавить итальянский гранд

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» и отставания от «Ювентуса» на 8 очков в Серии А, руководство итальянского гранда стало меньше доверять главному тренеру команды Сержиу Консейсау.

Хави считается вариантом номер 1 на то, чтобы стать новым тренером команды летом.

Последним клубом, который возглавлял Хави, была «Барселона». Он позитивно относится к идее возглавить «Милан».

Ранее сообщалось о том, что полузащитник из США продлит контракт с «Миланом».