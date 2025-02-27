Один из лучших полузащтников в истории может возглавить итальянский гранд
Хави привлекает внимание «Милана»
Руководство «Милана» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.
По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» и отставания от «Ювентуса» на 8 очков в Серии А, руководство итальянского гранда стало меньше доверять главному тренеру команды Сержиу Консейсау.
Хави считается вариантом номер 1 на то, чтобы стать новым тренером команды летом.
Последним клубом, который возглавлял Хави, была «Барселона». Он позитивно относится к идее возглавить «Милан».
Ранее сообщалось о том, что полузащитник из США продлит контракт с «Миланом».
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