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Италия
27 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:16
811
0

Один из лучших полузащтников в истории может возглавить итальянский гранд

Хави привлекает внимание «Милана»

27 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:16
811
0
Один из лучших полузащтников в истории может возглавить итальянский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» и отставания от «Ювентуса» на 8 очков в Серии А, руководство итальянского гранда стало меньше доверять главному тренеру команды Сержиу Консейсау.

Хави считается вариантом номер 1 на то, чтобы стать новым тренером команды летом.

Последним клубом, который возглавлял Хави, была «Барселона». Он позитивно относится к идее возглавить «Милан».

Ранее сообщалось о том, что полузащитник из США продлит контракт с «Миланом».

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Хави Милан Барселона Сержиу Консейсау назначение тренера Лига чемпионов Фейеноорд
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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