Хочет 5 миллионов в год. Полузащитник из США продлит контракт с Миланом

26-летний американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с итальянским клубом.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Пулишич подпишет новое соглашение с существенным повышением зарплаты – до 5 миллионов евро в год.

Действующий контракт американца рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Серии А Пулишич провел 21 матч за «россонери», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

По данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

«Милан» уступил «Торино» в матче 26-го тура Серии А.