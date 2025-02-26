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Италия
26 февраля 2025, 14:38 | Обновлено 26 февраля 2025, 14:42
112
0

Хочет 5 миллионов в год. Полузащитник из США продлит контракт с Миланом

Кристиан Пулишич новое соглашение подпишет в ближайшее время

26 февраля 2025, 14:38 | Обновлено 26 февраля 2025, 14:42
112
0
Хочет 5 миллионов в год. Полузащитник из США продлит контракт с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

26-летний американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с итальянским клубом.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Пулишич подпишет новое соглашение с существенным повышением зарплаты – до 5 миллионов евро в год.

Действующий контракт американца рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Серии А Пулишич провел 21 матч за «россонери», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

По данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

«Милан» уступил «Торино» в матче 26-го тура Серии А.

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Кристиан Пулишич чемпионат Италии по футболу Милан Серия A продление контракта
Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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