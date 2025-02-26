Хочет 5 миллионов в год. Полузащитник из США продлит контракт с Миланом
Кристиан Пулишич новое соглашение подпишет в ближайшее время
26-летний американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с итальянским клубом.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что Пулишич подпишет новое соглашение с существенным повышением зарплаты – до 5 миллионов евро в год.
Действующий контракт американца рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне Серии А Пулишич провел 21 матч за «россонери», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
По данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.
«Милан» уступил «Торино» в матче 26-го тура Серии А.
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