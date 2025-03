Бавария – второй клуб в истории Бундеслиги по голам после первых 24 туров

«Бавария» после 24 матчей нынешнего розыгрыша Бундеслиги забила 72 гола и стала второй командой в истории чемпионата по количеству забитых мячей после первых 24 туров.

28 февраля состоялась игра чемпионата Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Больше голов в первых 24 поединках кампании Бундеслиги забил только «Байер» в сезоне 2021/22 (75).

В текущем розыгрыше немецкого чемпионата «баварцы» занимают первое место в турнирной таблице (19 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

