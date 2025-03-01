28 февраля состоялся матч 24-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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За день до матча мюнхенцы отпраздновали 125-летие клуба.

Бундеслига 2024/25. 24-й тур, 28 февраля

Штутгарт – Бавария – 1:3

Голы: Штиллер, 34 – Олисе, 45, Горецка, 64, Коман, 90

Видеообзор матча: