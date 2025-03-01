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Чемпионат Германии
Штутгарт
28.02.2025 21:30 – FT 1 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 марта 2025, 02:07 |
45
0

Штутгарт – Бавария – 1:3. Отпраздновали 125-летие. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Бундеслиги 2024/25

01 марта 2025, 02:07 |
45
0
Штутгарт – Бавария – 1:3. Отпраздновали 125-летие. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля состоялся матч 24-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За день до матча мюнхенцы отпраздновали 125-летие клуба.

Бундеслига 2024/25. 24-й тур, 28 февраля

Штутгарт – Бавария – 1:3

Голы: Штиллер, 34 – Олисе, 45, Горецка, 64, Коман, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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