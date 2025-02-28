Супергол Штиллера не помог. Бавария в гостях одолела Штутгарт

В пятницу, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией».

Встречу принимала МХС Арена в Штутгарте.

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Первыми вперед вышли хозяева поля: на 39-й минуте полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер забил красивейший гол в ворота мюнхенского гранда из-за штрафной площади. Но к перерыву команда Венсана Компани сравняла счет усилиями Майкла Олисе. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Вторая половина встречи стала более успешной для «Баварии»: голы Леона Горецки и Кингсли Комана принесли гостям победу со счетом 1:3.

После этого матча «Штутгарт» с 36 очками занимает 7-е место, а «Бавария» с 61 очком увеличила отрыв от 2-го места до 11 очков.

Чемпионат Германии. 24-й тур

Штутгарт – Бавария – 1:3

Голы: Штиллер, 39 – Олисе, 45, Горецка, 64, Коман, 90

Фото матча: