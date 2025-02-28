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Чемпионат Германии
Штутгарт
28.02.2025 21:30 - : -
Бавария
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Германия
28 февраля 2025, 11:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:13
197
0

Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 28 февраля в 21:30 по Киеву

28 февраля 2025, 11:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:13
197
0
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

28 февраля на «Мерседес-Бенц Арена» пройдет матч 24-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Штутгарт» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Штутгарт

Команда в прошлом сезоне смог сделать настоящую сенсацию. Она только Байеру уступила, став вице-чемпионом страны. В том числе получилось опередить саму Баварию. Но, конечно же, все ждали, что дальше будет падение - и интрига была в том, насколько сильно просядет коллектив, из которого летом ушел главный бомбардир, Герасси.

Безусловно, у Хенесса и его подопечных есть неудачи. Чего стоит невыход в плей-офф Лиги чемпионов, когда в крайнем туре хватило бы и ничьей с ПСЖ, но все закончилось разгромным поражением. Но в кубке Германии продолжается борьба. Да и в Бундеслиге идет упорная борьба, где может быть добыто 4-е место, правда, есть угроза остаться без еврокубков. Хоффенхайм в прошлом туре тоже не выиграли - закончили ничьей 1:1.

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Бавария

Клуб не может позволить себе провал прошлого сезона - тогда гранд остался без трофеев вообще. В том числе в Бундеслиге отстали даже от Штутгарта, упав на третье место. Летом удивили в Мюнхене решением сделать ставку на молодого и не особенно успешного как тренера Компани. И по нему уже хватает вопросов.

Венсан успел вылететь из Кубка Германии - там уступили Байеру, причем дома. В Лиге чемпионов, играя с Селтиком в феврале, и выиграв 2:1 в Глазго, потом пропустили от шотландцев дома. И только на 90+ минуте Дэвис добился ничьей, что позволило избежать нервотрепки экстра-тайма. В Бундеслиге хотя бы получилось нарастить отрыв от Байера. В прошлом туре с Айнтрахтом было взято уверенную победу с общим счетом 4:0.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В октябре Кейн и компания разгромили гостей 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сейчас принимающая сторона сможет создать проблемы для лидера. Ставим на то, что Харри Кейн и компания сумеют добиться победы при форе -1,0 голов (коэффициент - 2,06).

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
28 февраля 2025 -
21:30
Бавария
Фора Баварии (-1) 2.06 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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