1 марта проходит матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Сити и Плимут.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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На 38-й минуте украинский защитник гостей Максим Таловеров поразил ворота горожан.

Для украинца это второй гол в футболке Плимута. Ранее он также забивал Лутон Таун в поединке Чемпионшипа.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото, на которых запечатлен момент гола MAXI, а также его эмоции и празднование забитого мяча!

ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка