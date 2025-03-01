ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка
Максим отличился за Плимут в матче 1/8 финала Кубка Англии на 38-й минуте
1 марта проходит матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Сити и Плимут.
Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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На 38-й минуте украинский защитник гостей Максим Таловеров поразил ворота горожан.
Для украинца это второй гол в футболке Плимута. Ранее он также забивал Лутон Таун в поединке Чемпионшипа.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фото, на которых запечатлен момент гола MAXI, а также его эмоции и празднование забитого мяча!
ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка
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