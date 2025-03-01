Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка
Англия
01 марта 2025, 20:52 |
1661
0

ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка

Максим отличился за Плимут в матче 1/8 финала Кубка Англии на 38-й минуте

01 марта 2025, 20:52 |
1661
0
ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

1 марта проходит матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Сити и Плимут.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте украинский защитник гостей Максим Таловеров поразил ворота горожан.

Для украинца это второй гол в футболке Плимута. Ранее он также забивал Лутон Таун в поединке Чемпионшипа.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото, на которых запечатлен момент гола MAXI, а также его эмоции и празднование забитого мяча!

ФОТО. Лицо и эмоции Таловерова после гола в ворота Ман Сити в матче Кубка

litso-i-emotsii-taloverova-posle-gola-v-vorota-man-siti-v-matche-kubka
litso-i-emotsii-taloverova-posle-gola-v-vorota-man-siti-v-matche-kubka-foto-1
litso-i-emotsii-taloverova-posle-gola-v-vorota-man-siti-v-matche-kubka-foto-2
litso-i-emotsii-taloverova-posle-gola-v-vorota-man-siti-v-matche-kubka-foto-3
litso-i-emotsii-taloverova-posle-gola-v-vorota-man-siti-v-matche-kubka-foto-4

По теме:
Ман Сити – Плимут – 3:1. Как Таловеров шокировал Пепа. Видео голов и обзор
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
эмоции фото фотогалерея Плимут Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Футбол | 01 марта 2025, 20:29 1
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо

Сабо сегодня исполнилось 85 лет

ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Футбол | 01 марта 2025, 15:31 17
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч

Виктор отличился в игре с Сельтой

Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Футбол | 01.03.2025, 11:54
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 44
Футбол
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 19
Теннис
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем