Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
Англия
01 марта 2025, 20:29 | Обновлено 01 марта 2025, 20:35
5192
8

ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити

Украинский защитник из Плимута вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала Кубка Англии

01 марта 2025, 20:29 | Обновлено 01 марта 2025, 20:35
5192
8
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Плимута Максим Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити!

Украинец из Плимута поразил ворота горожан на 38-й минуте в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Для MAXI это второй гол в футболке Плимута. Он проводит седьмой матч в Англии. 19 февраля Максим отличился в поединке 31-го тура Чемпионшипа против Лутон Таун.

Плимут в предыдущем раунде Кубка выбил Ливерпуль 1:0.

ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити

По теме:
Ман Сити – Плимут – 3:1. Как Таловеров шокировал Пепа. Видео голов и обзор
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
Максим Таловеров Манчестер Сити Плимут Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01 марта 2025, 02:18 1
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером

Даниэль снялся с поединка из-за болезни

Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Бокс | 01 марта 2025, 08:15 14
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа

Тайсон поддержал американского президента

Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Война | 01.03.2025, 10:44
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»
Футбол | 01.03.2025, 20:36
Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»
Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Футбол | 01.03.2025, 20:15
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Офігеть, оце росте хлопець, забити Ман Сіті та ще й на їхньому полі, та ще й в амплуа "захисник", респект, аби в збірній було не гірше
Ответить
+7
DaVinci
Красавчик)
Надіюсь наступний сезон проведе вже в АПЛ 
Ответить
+6
roman75zpr
Холанд, учись пока Максим на поле)
Ответить
+4
Tom Thomas's
Він заслуговує грати у збірній України
Ответить
+4
Mark4854590
З такою грою не довго він у Плімуті пробуде. Хтось обов'язково забере
Ответить
+3
umnuy2
харизматичный чел
Ответить
+2
apepa
Ничего себе прыгнул! Как будто его подъемным краном подняли..
Ответить
+1
avk2307
А другий гол не достав Таловєров мяч
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
27.02.2025, 22:40
Футбол
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 44
Футбол
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем