ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
Украинский защитник из Плимута вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала Кубка Англии
Украинский защитник Плимута Максим Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити!
Украинец из Плимута поразил ворота горожан на 38-й минуте в матче 1/8 финала Кубка Англии.
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Для MAXI это второй гол в футболке Плимута. Он проводит седьмой матч в Англии. 19 февраля Максим отличился в поединке 31-го тура Чемпионшипа против Лутон Таун.
Плимут в предыдущем раунде Кубка выбил Ливерпуль 1:0.
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
MAXIIIIIIIIIIIIIIII 🤯— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025
Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City 😮
Just look at the limbs in the away end 💚#EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh
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