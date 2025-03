Украинский защитник Плимута Максим Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити!

Украинец из Плимута поразил ворота горожан на 38-й минуте в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Для MAXI это второй гол в футболке Плимута. Он проводит седьмой матч в Англии. 19 февраля Максим отличился в поединке 31-го тура Чемпионшипа против Лутон Таун.

Плимут в предыдущем раунде Кубка выбил Ливерпуль 1:0.

ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити

MAXIIIIIIIIIIIIIIII 🤯



Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City 😮



Just look at the limbs in the away end 💚#EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh