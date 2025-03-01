Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере
Такие деньги за Георгия вряд ли кто заплатит
В контракте полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» прописана клаусула в размере 150 млн евро, сообщает Calciomercato.
Источник отмечает, что эта сумма является неподъемной для европейских топ-клубов. Такой клаусулой «Шахтер», вероятно, хочет показать потенциальным покупателям, что 22-летний хавбек не продается.
В текущем сезоне Судаков сыграл за «горняков» 26 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.
Сообщалось, что Судаков вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров УПЛ.
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