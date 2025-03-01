Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере

В контракте полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» прописана клаусула в размере 150 млн евро, сообщает Calciomercato.

Источник отмечает, что эта сумма является неподъемной для европейских топ-клубов. Такой клаусулой «Шахтер», вероятно, хочет показать потенциальным покупателям, что 22-летний хавбек не продается.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «горняков» 26 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.

Сообщалось, что Судаков вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров УПЛ.