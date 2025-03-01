Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 21:26 |
1544
6

Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере

Такие деньги за Георгия вряд ли кто заплатит

01 марта 2025, 21:26 |
1544
6
Заоблачная сумма. Стал известен размер клаусулы Судакова в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В контракте полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» прописана клаусула в размере 150 млн евро, сообщает Calciomercato.

Источник отмечает, что эта сумма является неподъемной для европейских топ-клубов. Такой клаусулой «Шахтер», вероятно, хочет показать потенциальным покупателям, что 22-летний хавбек не продается.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «горняков» 26 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.

Сообщалось, что Судаков вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров УПЛ.

По теме:
Виталий ПЕРВАК: «В Одессе на кону было шесть очков»
Хавбек Шахтера: «Динамо? В конце сезона посмотрим, кто на каком месте»
Игорь КОГУТ: «Более закономерным результатом была бы ничья»
Георгий Судаков Шахтер Донецк клаусула Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01 марта 2025, 02:18 1
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером

Даниэль снялся с поединка из-за болезни

Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Футбол | 01 марта 2025, 19:56 102
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
Футбол | 01.03.2025, 20:29
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Airwolf77
После лохотрона с Пудриком на такое больше никто не поведется. 
Ответить
+1
Saar
🤣🤣🤣🤣 о, Судаков стане легендою Шахтаря ,бо навічно в цьому дні🤣🤣
Ответить
+1
Саша Заливадний
сидітиме в кротячій норі
Ответить
+1
Перець
Нічого страшного в 2028 стане вільним агентом, так що займайте чергу
Ответить
+1
Mark4854590
Дивно, що так мало, писали б вже хоча б 223, щоб був найдорожчий трансфер
Ответить
-1
roman75zpr
Ну чё, саудиты могут заплатить столько...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
01.03.2025, 02:34
Бокс
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
01.03.2025, 07:47 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 1
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем