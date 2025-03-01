Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ
У Ваната 11 голов в сезоне чемпионата Украины
Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0, а хавбек действующего чемпиона Георгий Судаков оформил дубль.
Полузащитник оформил 10 голов в сезоне УПЛ и вышел на второе место в гонке бомбардиров. Больше мячей только у форварда Динамо Владислава Ваната, который нанес 11 точных ударов.
На третьем месте в списке бомбардиров находится вингер Полесья Алексей Гуцуляк, у которого 9 голов.
По 8 голов у Александра Филиппова (Александрия), Егора Твердохлеба (Кривбасс) и Артема Бондаренко (Шахтер).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Забарный раскритиковал президента США
«Ливерпуль» приблизился к продлению контракта со своим лидером