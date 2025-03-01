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  4. Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 20:04 | Обновлено 01 марта 2025, 20:08
406
1

Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ

У Ваната 11 голов в сезоне чемпионата Украины

01 марта 2025, 20:04 | Обновлено 01 марта 2025, 20:08
406
1
Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0, а хавбек действующего чемпиона Георгий Судаков оформил дубль.

Полузащитник оформил 10 голов в сезоне УПЛ и вышел на второе место в гонке бомбардиров. Больше мячей только у форварда Динамо Владислава Ваната, который нанес 11 точных ударов.

На третьем месте в списке бомбардиров находится вингер Полесья Алексей Гуцуляк, у которого 9 голов.

По 8 голов у Александра Филиппова (Александрия), Егора Твердохлеба (Кривбасс) и Артема Бондаренко (Шахтер).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия Георгий Судаков Владислав Ванат Динамо Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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