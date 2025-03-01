Впереди только один игрок. Судаков забил 10 голов в сезоне УПЛ

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0, а хавбек действующего чемпиона Георгий Судаков оформил дубль.

Полузащитник оформил 10 голов в сезоне УПЛ и вышел на второе место в гонке бомбардиров. Больше мячей только у форварда Динамо Владислава Ваната, который нанес 11 точных ударов.

На третьем месте в списке бомбардиров находится вингер Полесья Алексей Гуцуляк, у которого 9 голов.

По 8 голов у Александра Филиппова (Александрия), Егора Твердохлеба (Кривбасс) и Артема Бондаренко (Шахтер).