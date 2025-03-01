ФОТО. Реакция и эмоции Гвардиолы после гола Таловерова в ворота Ман Сити
Максим отличился на 38-й минуте
В субботу, 1 марта, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Сити» и «Плимут».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад».
На 38-й минуте украинец Максим Таловеров шокировал чемпионов Англии, открыв счет в матче.
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Вашему вниманию эмоции главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы после гола украинца в этом матче.
По состоянию на 70-ю минуту счет в матче равный – 1:1.
ФОТО. Реакция и эмоции Гвардиолы после гола Таловерова в ворота Ман Сити
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