Барселона готовит громкое подписание летом. Переход звезды будет бесплатным

Звездный бразилец Неймар может летом покинуть «Сантос».

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что возвращение Неймара в «Барселону» вполне реально. У бразильца летом заканчивается контракт с «Сантосом» и он может присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента. Отмечается, что представители «сине-гранатовых» уже ведут активные переговоры и близки к договоренности.

Неймара мотивирует возможность сыграть на обновленном Камп Ноу. Бразилец хочет вернуть форму и сыграть на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в «Динамо».