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  4. Барселона готовит громкое подписание летом. Переход звезды будет бесплатным
Испания
01 марта 2025, 21:00 |
1540
3

Барселона готовит громкое подписание летом. Переход звезды будет бесплатным

«Барселона» может осуществить громкое подписание Неймара

01 марта 2025, 21:00 |
1540
3
Барселона готовит громкое подписание летом. Переход звезды будет бесплатным
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразилец Неймар может летом покинуть «Сантос».

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что возвращение Неймара в «Барселону» вполне реально. У бразильца летом заканчивается контракт с «Сантосом» и он может присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента. Отмечается, что представители «сине-гранатовых» уже ведут активные переговоры и близки к договоренности.

Неймара мотивирует возможность сыграть на обновленном Камп Ноу. Бразилец хочет вернуть форму и сыграть на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в «Динамо».

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Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Mark4854590
Як на мене, в ігровому плані прихід Неймара Барсі нічого позитивного не дасть. Флік не дуже то й хоче його бачити, але йому доведеться випускати Неймара. така собі ситуація
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+1
ash
Що це за улітка?
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0
Dnipro87
При тому , що тренер не бачить його в складі. Новина приснилася автору?
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0
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