Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в Динамо – СМИ
Среди других причин – бюрократические процедуры с получением визы
Переход 20-летнего атакующего хавбека «Сантоса» Мигелито в «Динамо» в текущее трансферное окно исключен, сообщают боливийские и бразильские средства массовой информации.
По их данным, из-за войны «Динамо» не смогло оперативно добиться получения визовых разрешений для переезда Мигелито в Украину.
Кроме того, против трансфера боливийца в стан «Динамо» выступил звездный новобранец «Сантоса» Неймар, который рассчитывает, что ему удастся выстроить вместе с Мигелито продуктивную связку в атаке «рыб» в ближайшем будущем.
Ожидается, что теперь к вопросу перехода Мигелито украинский клуб вернется уже летом, когда вновь откроется трансферное окно.
Контракт боливийца с «Сантосом» действует до лета 2027 года.
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