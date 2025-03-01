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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:19 |
1424
2

Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в Динамо – СМИ

Среди других причин – бюрократические процедуры с получением визы

01 марта 2025, 13:19 |
1424
2
Неймар поспособствовал срыву перехода Мигелито в Динамо – СМИ
opinion.com.bo. Мигелито и Неймар (справа)

Переход 20-летнего атакующего хавбека «Сантоса» Мигелито в «Динамо» в текущее трансферное окно исключен, сообщают боливийские и бразильские средства массовой информации.

По их данным, из-за войны «Динамо» не смогло оперативно добиться получения визовых разрешений для переезда Мигелито в Украину.

Кроме того, против трансфера боливийца в стан «Динамо» выступил звездный новобранец «Сантоса» Неймар, который рассчитывает, что ему удастся выстроить вместе с Мигелито продуктивную связку в атаке «рыб» в ближайшем будущем.

Ожидается, что теперь к вопросу перехода Мигелито украинский клуб вернется уже летом, когда вновь откроется трансферное окно.

Контракт боливийца с «Сантосом» действует до лета 2027 года.

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Мигелито (Мигель Терсерос) Сантос Динамо Киев трансферы УПЛ Неймар трансферы
Алексей Сливченко Источник: Opinión Bolivia
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Комментарии 2
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DaVinci
То він сприяв трансферу, тепер посприяв зриву...)
Ох і Неймар)
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+1
Lulinnha
Неймар плохого не посоветует... 
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0
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