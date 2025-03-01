Переход 20-летнего атакующего хавбека «Сантоса» Мигелито в «Динамо» в текущее трансферное окно исключен, сообщают боливийские и бразильские средства массовой информации.

По их данным, из-за войны «Динамо» не смогло оперативно добиться получения визовых разрешений для переезда Мигелито в Украину.

Кроме того, против трансфера боливийца в стан «Динамо» выступил звездный новобранец «Сантоса» Неймар, который рассчитывает, что ему удастся выстроить вместе с Мигелито продуктивную связку в атаке «рыб» в ближайшем будущем.

Ожидается, что теперь к вопросу перехода Мигелито украинский клуб вернется уже летом, когда вновь откроется трансферное окно.

Контракт боливийца с «Сантосом» действует до лета 2027 года.