Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо подпишет летом перспективного 20-летнего полузащитника
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 13:39 |
2063
2

Динамо подпишет летом перспективного 20-летнего полузащитника

Киевский клуб нацелен на переход Мигелито

27 февраля 2025, 13:39 |
2063
2
Динамо подпишет летом перспективного 20-летнего полузащитника
ФК Сантос. Мигелито

20-летний полузащитник бразильского «Сантоса» Мигелито вернулся к тренировкам после сорванного перехода в киевское «Динамо».

Украинский клуб был заинтересован в услугах боливийского футболиста, провел успешные переговоры с руководством «Сантоса» и представителями игрока. Из-за бюрократических проблем с получением визы трансфер Мигелито пришлось отложить до лета.

Сообщается, что «Динамо» не собирается отказываться от полузащитника сборной Боливии и займется переходом игрока во время следующего трансферного окна, когда у киевского клуба будет больше времени на подготовку всех необходимых документов.

Следующие полгода Мигелито проведет в составе бразильского «Сантоса». В текущем сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

По теме:
Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу
Босс ПСЖ назвал коллегу из Лиона ковбоем. Почему напряглись даже в Бразилии
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Динамо Киев Мигелито (Мигель Терсерос) трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не пошло на пользу». Дитятьев объяснил провал Коноплянки в Польше
Футбол | 27 февраля 2025, 09:44 3
«Не пошло на пользу». Дитятьев объяснил провал Коноплянки в Польше
«Не пошло на пользу». Дитятьев объяснил провал Коноплянки в Польше

Защитник считает, что Коноплянка не смог проявить себя из-за методов работы клуба

Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27 февраля 2025, 02:39 0
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад

Украинца признали лучшим игроком встречи

ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Футбол | 26.02.2025, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Футбол | 27.02.2025, 14:40
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Футбол | 26.02.2025, 21:22
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
нах він в команді треба знову якийсь баласт  своєї молоді перспективної вистачає
Ответить
0
Фанькин кот
Он сделает большую ошибку, если согласится. Может этот срыв его перехода и к лучшему. Есть время ещё раз хорошенько подумать и изменить свои планы.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 4
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 10
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем