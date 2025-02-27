Динамо подпишет летом перспективного 20-летнего полузащитника

20-летний полузащитник бразильского «Сантоса» Мигелито вернулся к тренировкам после сорванного перехода в киевское «Динамо».

Украинский клуб был заинтересован в услугах боливийского футболиста, провел успешные переговоры с руководством «Сантоса» и представителями игрока. Из-за бюрократических проблем с получением визы трансфер Мигелито пришлось отложить до лета.

Сообщается, что «Динамо» не собирается отказываться от полузащитника сборной Боливии и займется переходом игрока во время следующего трансферного окна, когда у киевского клуба будет больше времени на подготовку всех необходимых документов.

Следующие полгода Мигелито проведет в составе бразильского «Сантоса». В текущем сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.