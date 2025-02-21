Одноклубник Неймара. Динамо арендует игрока сборной Боливии

20-летний полузащитник Мигелито присоединится к киевскому «Динамо» – стороны договорились о сотрудничестве, осталось уладить мелкие детали.

Руководство украинского клуба провело успешные переговоры с бразильским «Сантосом» о переходе футболиста сборной Боливии. Мигелито будет арендован до конца текущего года. О возможности выкупа контракта никаких подробностей не сообщается.

В Бразилии не смогут гарантировать игровые минуты полузащитнику из-за слишком высокой конкуренции – наставник «Сантоса» рассчитывает на Габриэла Верона (трансфер из «Порту», аренда) и Беньямина Рольгайсера (трансфер из «Бенфики», 11 млн евро), которые могут сыграть на позиции Мигелито.

В текущем сезоне боливиец провел за бразильский клуб четыре матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.