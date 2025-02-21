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  4. Одноклубник Неймара. Динамо арендует игрока сборной Боливии
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 18:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:59
637
4

Одноклубник Неймара. Динамо арендует игрока сборной Боливии

Киевский клуб договорился о переходе 20-летнего Мигелито

21 февраля 2025, 18:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:59
637
4
Одноклубник Неймара. Динамо арендует игрока сборной Боливии
ФК Сантос. Мигелито

20-летний полузащитник Мигелито присоединится к киевскому «Динамо» – стороны договорились о сотрудничестве, осталось уладить мелкие детали.

Руководство украинского клуба провело успешные переговоры с бразильским «Сантосом» о переходе футболиста сборной Боливии. Мигелито будет арендован до конца текущего года. О возможности выкупа контракта никаких подробностей не сообщается.

В Бразилии не смогут гарантировать игровые минуты полузащитнику из-за слишком высокой конкуренции – наставник «Сантоса» рассчитывает на Габриэла Верона (трансфер из «Порту», аренда) и Беньямина Рольгайсера (трансфер из «Бенфики», 11 млн евро), которые могут сыграть на позиции Мигелито.

В текущем сезоне боливиец провел за бразильский клуб четыре матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

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Динамо Киев чемпионат Бразилии по футболу Сантос Неймар Габриэл Верон трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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AK.228
Волошин присядет 
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0
Letifer
Перед публікацією текст ніхто не вичитує? Спочатку він гравець збірної Болівії, потім Бразилії...
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0
Artem_Ponomar
ну гравця з таким бекграундом непогано підписати, та ще й оренда щоб не ризикувати якщо він не заграє
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0
Умник
Спорт.юа то он Боливиец или Бразилец)))???
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-1
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