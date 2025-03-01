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  4. Игорь КОГУТ: «Более закономерным результатом была бы ничья»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 20:52 |
460
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Игорь КОГУТ: «Более закономерным результатом была бы ничья»

Хавбек «Черноморца» прокомментировал свой дебют за новую команду

01 марта 2025, 20:52 |
460
0
Игорь КОГУТ: «Более закономерным результатом была бы ничья»
ФК Черноморец. Игорь Когут

В матче 19-го УПЛ одесский «Черноморец» минимально проиграл «Левому Берегу» (0:1).

Полузащитник одесситов Игорь Когут, для которого игра стала дебютной в футболке «моряков», эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Была тяжелая игра за 6 очков. На первый план выходила борьба. Первые 15-20 минут мы провалили, пропустив необязательный гол, и после этого пытались отыграться, но нам не удалось.

– У тебя сегодня был голевой момент, ты мог забивать. А как сам можешь оценить свой дебют за «моряков»?
– Сначала немного привыкал к игре, потому что давно не играл в целом. Потом уже во втором тайме стал чувствовать эту игру и могу ее оценить, как два разных тайма: первый мне не очень понравился, а во втором тайме мы играли уже хорошо.

– Учитывая, что с сентября ты ни разу не выходил на поле, долго ли думал над тем, чтобы перейти в «Черноморец»?
– Нет, вообще не думал. Когда мне сказали, что есть такое предложение, я сразу согласился на это.

– По твоему мнению, «Черноморец» наиграл сегодня на положительный результат?
– Думаю, что «Черноморец» точно не наиграл на поражение, поэтому более закономерным результатом была бы ничья, но имеем то, что имеем.

Одесский «Черноморец» остается на 15 месте в УПЛ, набрав 15 очков. «Левый Берег» поднялся на 11 позицию, имея в своем активе 19 пунктов.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Черноморец - Левый Берег Игорь Когут
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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