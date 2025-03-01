Матч за шесть очков в Одессе. Левый берег снова обыграл Черноморец

В Одессе состоялся поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» и «Левый берег». Результат этой встречи имел огромное значение для обеих команд, ведь они ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Аисты» перед очной дуэлью с «моряками» на одно очко опережали конкурентов.

Гости активно начали поединок и больше владели мячом, пытаясь найти подступы к воротам «Черноморца». По-настоящему голевых моментов у ворот одесситов не возникало, но перспективные атаки «аистов» вполне могли завершиться неприятностями для хозяев. Так, Соколов с острого угла замыкал навесную передачу и попал в ближнюю штангу, а Сухоручко замкнуть прострел Шастала помешал Кратов.

В итоге активность «аистов» принесла им желаемый результат. Шастал эффектным ударом слёта замкнул прострел Синицы из угла штрафной. После забитого гола гости, вдохновленные успехом, провели еще несколько острых атак, которые заставили понервничать поклонников «Черноморца».

И все же, одесситы предпринимали попытки еще до перерыва сравнять счет. Особенно близок к успеху был Мустафаев, который замкнул навес Райана, но Механив продемонстрировал свою реакцию. В начале второй половины встречи тот же Мустафаев упустил еще один момент, из угла штрафной соперников пробив выше ворот.

Игра проходила с небольшим преимуществом «Черноморца». Гости выстроили компактную линию обороны, не забывая отвечать своими атаками. А вот в конце поединка «моряки» начали оказывать серьезное давление на штрафную соперников, пытаясь вырвать ничью. «Аисты» в эти минуты уже не помышляли о контрнаступлении, оберегая приемлемый результат. Вырвать ничью для своей команды мог Шевцов, который из центра штрафной пробил выше цели.

«Левый берег», как и в первом круге, с минимальным счетом обыграл оддесситов. Успех позволил «аистам» покинуть зону переходных матчей и переместиться с 14-й на 11-ю позицию. В следующем туре команда Первака будет принимать «Верес», а «Черноморец» проведет гостевую встречу с «Полесьем».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Черноморец» – «Левый берег» – 0:1

Гол: Шастал (21)

Предупреждения: Мустафаев (53), И. Когут (54), Янаков (75) – Галас (89)

«Черноморец»: Рудько, Скиба, Кратов, Кайо Гомес, Шпорн, И.Когут (Шевцов, 67), Габелок (Билошевский, 83), Янаков (Тоиров, 83), Мустафаев (Попов, 73), Хобленко, Райан

«Левый берег»: Механив, Сидней, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух, Косовский, Синица (Галас, 83), Шастал (М.Когут, 73), Сухоручко

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА