«Все перепугались». Пресс-конференция Бабича после матча с Левым Берегом

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором его команда со счетом 0:1 уступила «Левому Берегу». Вот основные тезисы:

«Мы понимали в какой футбол будет играть «Левый Берег» и говорили ребятам, что команда будет строить игру от игры от обороны».

«В первой игре с «Колосом» привезли себе момент, сейчас снова привезли себе момент».

«Надо сплотиться и проанализировать эту игру и готовиться к следующему матчу. Эта игра могла закончиться по другому, но поражение тоже является результатом, надо его принять».

«Мы перестроились после перерыва и начали создавать моменты».

«Понимаем то, над чем нам надо работать».

«Левый Берег очень хорошо закрывался и очень хорошо перекрыл наших фланговых игроков».

«Все были на базе, прилет состоялся в 21:55. Все перепугались. Мы сегодня собирались на базе. Мы сегодня собирались и спрашивали, все ли готовы к матчу. Все кто вышли в старте сказали, что все готовы к матчу».

«Если брать второй тайм, то мы наиграли на положительный результат и должны были забивать хотя бы 1 мяч».