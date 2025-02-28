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Премьер-лига
Черноморец
01.03.2025 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:03
63
1

Черноморец – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

28 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:03
63
1
Черноморец – Левый берег. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 1 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Левый берег». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», игра начнется в 15:30.

Команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола и находятся на соседних местах турнирной таблицы. «Аисты» на одно очко опережают одесситов. В прошлом туре «Левый берег» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1, а «Черноморец» обыграл «Колос» – 2:1. В первом круге «аисты» обыграли «моряков» со счетом 1:0. Единственный результативный удар в первом тайме нанес Якымив. Предыдущие две домашние встречи «Черноморец» проиграл, а серия одесситов с пропущенными голами в УПЛ длится 9 матчей (17 мячей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
1 марта 2025 -
15:30
Левый Берег
Победа Черноморца 2.68 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
21 век и вы нам будете рассказывать зачем им тоже надо платить за рассказ и кто их будет слушать --идёт война вот так вы относитесь к народу  который воюет за вас
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