В субботу, 1 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Левый берег». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», игра начнется в 15:30.

Команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола и находятся на соседних местах турнирной таблицы. «Аисты» на одно очко опережают одесситов. В прошлом туре «Левый берег» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1, а «Черноморец» обыграл «Колос» – 2:1. В первом круге «аисты» обыграли «моряков» со счетом 1:0. Единственный результативный удар в первом тайме нанес Якымив. Предыдущие две домашние встречи «Черноморец» проиграл, а серия одесситов с пропущенными голами в УПЛ длится 9 матчей (17 мячей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.