В девятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 1 марта, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Левый Берег». Хозяева поля, в прошлом туре одержавшие первую гостевую победу над «Колосом» со счетом 2:1, будут играть против «Левого Берега», который в последней игре дал бой лидеру УПЛ «Шахтеру», но минимально уступил со счетом 0:1.

Черноморец

Прошлый тур для команды Александра Бабича стал настоящим праздником, ведь «Черноморец» в игре с «Колосом» оформил сразу три новых достижения: впервые победил на выезде в текущем сезоне, впервые забил 2 мяча в этом розыгрыше УПЛ и впервые в истории обыграл «Колос» на его поле. Что интересно, то предыдущий раз «моряки» побеждали в гостях еще 30 марта 2024 года, когда команду возглавлял Роман Григорчук.

Теперь «моряков» ждет домашний поединок против «Левого Берега», который является соседом одесской команды в турнирной таблице, поэтому учитывая проигрыш соперникам в первом круге, для «Черноморца» данная встреча является по-своему принципиальной и важной.

Примечательно, что 10 из 15 очков одесситы добыли, играя в родных стенах. В этой встрече подопечные Александра Бабича попытаются порадовать болельщиков и пополнить свою копилку очередной викторией.

Левый Берег

Что касается «Левого Берега», то в первой игре нового 2025 года новичок Премьер-лиги в непростом поединке минимально проиграл одному из лидеров УПЛ «Шахтеру». Что интересно, «горнякам» и в первом круге было не так просто играть против дебютанта высшего дивизиона. Если брать результаты «аистов», то еще в конце первой части сезона коллектив Виталия Первака имел в своем активе только 9 пунктов, однако в последнем поединке сыграл вничью с «Оболонью», а также одержал победы над ЛНЗ и «Ворсклой», тем самым улучшив свое турнирное положение.

На очереди у подопечных Первака выезд в Одессу, где им будет противостоять обновленный и очень мотивированный проявить себя «Черноморец», в игре с которым «Левый Берег» одержал первые 3 очка в УПЛ.

Половину своих очков (8 из 16) «Левый Берег» добыл тоже на выезде (2 победы и 2 ничьи), поэтому в этой игре «аисты» попытаются улучшить свои выездные выступления и увезти из Южной Пальмиры очки.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 2 матча. По одному разу оба коллектива получили викторию. Разница забитых мячей составляет 2-2. В первом круге «Левый Берег» одержал минимальную победу над одесситами (1:0) благодаря голу Андрея Якимива.

Прогноз на противостояние

В этом поединке три очка, конечно, подняли бы настроение не только «Черноморцу», но и «Левому Берегу». Дело в том, что обе команды находятся среди аутсайдеров УПЛ и потому каждый балл может быть на вес золота. Но если учесть выступления «моряков» и «аистов» и их результаты, то «моряки» больше очков набрали в текущем сезоне на правах хозяев, чем «аисты», когда были гостями. Плюс одесситы стремятся реабилитироваться за неудачу в предыдущей очной встрече. Поэтому нашим прогнозом в этом противостоянии будет победа «Черноморца».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Кратов, Карлос, Робакидзе, Янаков, Шпорн, Габелок, Мустафаев, Хобленко

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Семенов, Астахов, Шаповал, Н. Когут, Приходько, Дедух, Банада, Шастал, Сухоручко