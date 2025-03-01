Подарок Аталанте. Наполи с Интером поделили очки в Неаполе
После неудачи бергамасков их конкуренты тоже сыграли вничью
Итальянская Серия А. 27 тур
«Наполи» – «Интер» – 1:1
Гол: Биллинг, 87 – Димарко, 22
Предупреждение: Контини-Барановский, 90+1 (на скамейке запасных)
«Наполи»: Мерет – ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно – Гилмор (Биллинг, 78), Мактоминей – Политано (Нгонж, 83), Лоботка, Спинаццола (Оливейра, 83) – Лукаку, Распадори (Окафор, 77)
«Интер»: Риера – Биссек, Ачерби, Бастон (де Врей, 80) – Барелла, Мхитарян (Фраттези, 80) – Думфрис, Чалханоглу (Зелински, 50), Димарко (Павар, 50) – Мартинес, Тюрам (Корреа, 65)
Арбитр: Даниэле Довери
Стадион: «Стадио Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
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