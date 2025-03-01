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Наполи
01.03.2025 19:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
01 марта 2025, 21:03 | Обновлено 01 марта 2025, 21:05
298
2

Подарок Аталанте. Наполи с Интером поделили очки в Неаполе

После неудачи бергамасков их конкуренты тоже сыграли вничью

01 марта 2025, 21:03 | Обновлено 01 марта 2025, 21:05
298
2
Подарок Аталанте. Наполи с Интером поделили очки в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А. 27 тур

«Наполи» – «Интер» – 1:1

Гол: Биллинг, 87 – Димарко, 22

Предупреждение: Контини-Барановский, 90+1 (на скамейке запасных)

«Наполи»: Мерет – ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно – Гилмор (Биллинг, 78), Мактоминей – Политано (Нгонж, 83), Лоботка, Спинаццола (Оливейра, 83) – Лукаку, Распадори (Окафор, 77)

«Интер»: Риера – Биссек, Ачерби, Бастон (де Врей, 80) – Барелла, Мхитарян (Фраттези, 80) – Думфрис, Чалханоглу (Зелински, 50), Димарко (Павар, 50) – Мартинес, Тюрам (Корреа, 65)

Арбитр: Даниэле Довери

Стадион: «Стадио Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер отчеты Аталанта
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Тим цікавішою буде боротьба за чемпіонство. Не дали Інтеру піти у відрив. А Наполі нарешті потрібно перервати свою серію без перемог.
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+1
roman75zpr
Ага, Аталанта, которая сегодня дома даже Венеции забить не смогла... Не светит им ни 1, ни 2 место
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0
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