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Наполи
01.03.2025 19:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
01 марта 2025, 22:19 |
197
1

Наполи – Интер – 1:1. Шедевр Димарко, мяч на 87-й. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А 2024/25

01 марта 2025, 22:19 |
197
1
Наполи – Интер – 1:1. Шедевр Димарко, мяч на 87-й. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Интер.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте Федерико Димарко оформил шедевральный гол прямым ударом со штрафного. Хозяев в конце встреч спас Филип Биллинг.

Серия А 2024/25. 27-й тур, 1 марта

Наполи – Интер – 1:1

Голы: Биллинг, 87 – Димарко, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Димарко, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Биллинг, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Серия A Наполи Интер Милан Наполи - Интер видео голов и обзор Федерико Димарко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Дімарко- просто космос!
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