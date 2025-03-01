1 марта состоялся матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Интер.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 1:1.

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На 22-й минуте Федерико Димарко оформил шедевральный гол прямым ударом со штрафного. Хозяев в конце встреч спас Филип Биллинг.

Серия А 2024/25. 27-й тур, 1 марта

Наполи – Интер – 1:1

Голы: Биллинг, 87 – Димарко, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Димарко, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Биллинг, 87 мин.