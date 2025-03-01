01.03.2025 19:00 – FT 1 : 1
Италия01 марта 2025, 22:19 |
197
1
Наполи – Интер – 1:1. Шедевр Димарко, мяч на 87-й. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А 2024/25
01 марта 2025, 22:19 |
197
1
1 марта состоялся матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Интер.
Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 1:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 22-й минуте Федерико Димарко оформил шедевральный гол прямым ударом со штрафного. Хозяев в конце встреч спас Филип Биллинг.
Серия А 2024/25. 27-й тур, 1 марта
Наполи – Интер – 1:1
Голы: Биллинг, 87 – Димарко, 22
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Димарко, 22 мин.
ГОЛ! 1:1 Биллинг, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 марта 2025, 09:23 8
Джервонта Дэвис высказался об уровне Дениса Беринчика
Футбол | 01 марта 2025, 22:10 0
Мадридцы проиграли 1:2
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Футбол | 01.03.2025, 04:05
Футбол | 01.03.2025, 19:56
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Дімарко- просто космос!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2025, 18:21 2
28.02.2025, 08:25 5
01.03.2025, 08:15 14
28.02.2025, 08:00 2
28.02.2025, 01:01
28.02.2025, 07:55 1
27.02.2025, 22:40
01.03.2025, 07:47 1