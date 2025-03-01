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01.03.2025 19:00 - : -
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01 марта 2025, 02:16 | Обновлено 01 марта 2025, 02:17
35
0

Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 марта в 19:00 по Киеву

01 марта 2025, 02:16 | Обновлено 01 марта 2025, 02:17
35
0
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Коллаж Sport.ua

1 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда в прошлом сезоне продемонстрировала жуткое падение - чемпион 2023-го года упал в середину таблицы, за пределы зоны еврокубков. И постепенно из проекта уходили главные герои завоевания скудетто - Осимхен и Зелиньски летом, Кварацхелия в январе. Но зато с межсезонья тренерский пост занял Конте, и пока что он с энтузиазмом принимает вызов.

Сейчас клуб из Неаполя снова ведет борьбу за лидерство. И то, что он не занят в еврокубках, даже становится подспорьем (кстати, в кубке Италии тоже довольно рано уступили Лацио). И получается очень даже неплохо - именно Лукаку и компания возглавляет турнирную таблицу. Февраль при этом принес серию ничьих, с Ромой, Удинезе и Лацио. Ну а потом и вовсе уступили Комо!

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Интер

Клуб был на пике как раз при Конте. Но потом у китайских владельцев начались финансовые проблемы, и Антонио мгновенно покинул Милан. Впрочем, это пошло на пользу: Симоне Индзаги даже в нынешних реалиях постоянно добивался трофеев. А в прошлом сезоне получилось крайне уверенно выиграть Серию А.

Вроде бы состав сохранили, и даже укрепили - в том числе и за счет подписания свободным агентом Зелиньски. Но получается меньше, чем раньше. Да, в Лиге чемпионов итальянцы смогли пробиться в 1/8 финала напрямую, еще и там в соперники получили скромный Фейеноорд. А на этой недели в кубке с Лацио оформили уверенные 2:0. Впервые за последние годы проиграно итальянский Суперкубок. В Серии А есть шансы защитить статус победителя, но в основном Мартинес и компания оставались за спиной у Наполи. Но после 1:0 с Дженоа и осечки конкурента взяли лидирующую позицию.

Статистика личных встреч

Оба крайних поединка приносили ничьи - по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, гостям. Но в целом тут во главе угла для обоих результат, поэтому применим нейтральные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Наполи
1 марта 2025 -
19:00
Интер Милан
Тотал меньше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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