В субботу, 1 марта, состоится поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Наполи» и «Интер». Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона «Стадио Диего Армандо Марадона», начало — в 19:00 по Киеву.

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«Наполи» после невероятного сезона 2023, когда команда выиграла скудетто, снова борется за лидерство в Серии А. После потери ключевых игроков, таких как Осимхен, Зелиньски и Кварацхелия, команду возглавил Конте, принявший вызов. Хотя февраль не принес больших побед и были ничьи с «Ромой», «Удинезе» и «Лацио», а также поражение от «Комо», «Наполи» все же остается на вершине турнирной таблицы.

«Интер» после ухода Конте претерпел изменения, но под руководством Симоне Индзаги продолжает бороться за трофеи. Команда выиграла Серию А в прошлом сезоне, а в Лиге чемпионов пробилась в 1/8 финала, где сыграет против «Фейеноорда». Они также одержали победу в Кубке Италии над «Лацио». Несмотря на сложности, «Интер» смог вернуть лидерство после победы над «Дженоа» и осечки конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Интер» в украинской версии сайта.