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Чемпионат Италии
Наполи
01.03.2025 19:00 - : -
Интер Милан
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Италия
01 марта 2025, 11:55 | Обновлено 01 марта 2025, 11:56
12
0

Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура итальянской Серии А

01 марта 2025, 11:55 | Обновлено 01 марта 2025, 11:56
12
0
Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 1 марта, состоится поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Наполи» и «Интер». Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона «Стадио Диего Армандо Марадона», начало — в 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Наполи» после невероятного сезона 2023, когда команда выиграла скудетто, снова борется за лидерство в Серии А. После потери ключевых игроков, таких как Осимхен, Зелиньски и Кварацхелия, команду возглавил Конте, принявший вызов. Хотя февраль не принес больших побед и были ничьи с «Ромой», «Удинезе» и «Лацио», а также поражение от «Комо», «Наполи» все же остается на вершине турнирной таблицы.

«Интер» после ухода Конте претерпел изменения, но под руководством Симоне Индзаги продолжает бороться за трофеи. Команда выиграла Серию А в прошлом сезоне, а в Лиге чемпионов пробилась в 1/8 финала, где сыграет против «Фейеноорда». Они также одержали победу в Кубке Италии над «Лацио». Несмотря на сложности, «Интер» смог вернуть лидерство после победы над «Дженоа» и осечки конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Интер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Наполи
1 марта 2025 -
19:00
Интер Милан
Тотал меньше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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