Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника Георгия Судакова:

«По этому футболисту было одно конкретное предложение примерно полгода назад. Это «Наполи». Я думаю, что каждый игрок должен показывать результат на поле, а возможность для перехода в другой клуб рано или поздно появится.

«Шахтер» никогда не оставлял футболиста, если его нужно было продавать. Так было всегда. Судаков – очень важный игрок и для донецкого клуба, и для сборной Украины. Он не прошел свой пик, ему нужно много работать.

Пока Георгий не готов к топовому европейскому клубу, ему нужно пройти тот путь, который прошли Ферандиньо, Мхитарян, Тейшейра, Дуглас Коста. У него все впереди», – подытожил Срна.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника сборной Украины составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.