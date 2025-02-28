Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову
Дарио Срна прокомментировал потенциальный переход полузащитника
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника Георгия Судакова:
«По этому футболисту было одно конкретное предложение примерно полгода назад. Это «Наполи». Я думаю, что каждый игрок должен показывать результат на поле, а возможность для перехода в другой клуб рано или поздно появится.
«Шахтер» никогда не оставлял футболиста, если его нужно было продавать. Так было всегда. Судаков – очень важный игрок и для донецкого клуба, и для сборной Украины. Он не прошел свой пик, ему нужно много работать.
Пока Георгий не готов к топовому европейскому клубу, ему нужно пройти тот путь, который прошли Ферандиньо, Мхитарян, Тейшейра, Дуглас Коста. У него все впереди», – подытожил Срна.
В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника сборной Украины составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.
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