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  4. Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову
Украина. Первая лига
28 февраля 2025, 15:51 |
425
2

Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову

Дарио Срна прокомментировал потенциальный переход полузащитника

28 февраля 2025, 15:51 |
425
2
Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника Георгия Судакова:

«По этому футболисту было одно конкретное предложение примерно полгода назад. Это «Наполи». Я думаю, что каждый игрок должен показывать результат на поле, а возможность для перехода в другой клуб рано или поздно появится.

«Шахтер» никогда не оставлял футболиста, если его нужно было продавать. Так было всегда. Судаков – очень важный игрок и для донецкого клуба, и для сборной Украины. Он не прошел свой пик, ему нужно много работать.

Пока Георгий не готов к топовому европейскому клубу, ему нужно пройти тот путь, который прошли Ферандиньо, Мхитарян, Тейшейра, Дуглас Коста. У него все впереди», – подытожил Срна.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника сборной Украины составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.

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Николай Титюк Источник: FootballHub
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Комментарии 2
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ViAn
Це було в січні 2024, більше року тому. Давали 40 млн. Наразі 40 млн вже ніхто не дасть. У тому числі і Наполі.
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0
Victor673256ua
Можна подумати, що Мудрик був готовий до топового чемпіонату. Давали б за Судакова стільки, як хотів Шахтар, то і його продали б
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0
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