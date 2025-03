Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов

Игрок «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отметился забитым мячом в ворота «Борнмута» и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов во всех турнирах (15 – 14).

1 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Основное время и овертаймы поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти «вишни» вырвали победу (5:4).

В нынешнем сезоне Кунья провел 29 матчей во всех соревнованиях, отметившись 19 результативными действиями (15 Г + 4 А).

2 марта «Борнмут» узнает, с кем сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.

