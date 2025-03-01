Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
Во встрече против «Борнмута» Матеус отметился забитым мячом
Игрок «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отметился забитым мячом в ворота «Борнмута» и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов во всех турнирах (15 – 14).
1 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Основное время и овертаймы поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти «вишни» вырвали победу (5:4).
В нынешнем сезоне Кунья провел 29 матчей во всех соревнованиях, отметившись 19 результативными действиями (15 Г + 4 А).
2 марта «Борнмут» узнает, с кем сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.
Matheus Cunha goals:— StatMuse FC (@statmusefc) March 1, 2025
15 — This season
14 — Last season
He has played in 6 fewer games. pic.twitter.com/0RhfWyFzVU
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