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Кубок Англии
01 марта 2025, 21:32 |
89
0

Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов

Во встрече против «Борнмута» Матеус отметился забитым мячом

01 марта 2025, 21:32 |
89
0
Кунья превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Игрок «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отметился забитым мячом в ворота «Борнмута» и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов во всех турнирах (15 – 14).

1 марта состоялась встреча 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Основное время и овертаймы поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти «вишни» вырвали победу (5:4).

В нынешнем сезоне Кунья провел 29 матчей во всех соревнованиях, отметившись 19 результативными действиями (15 Г + 4 А).

2 марта «Борнмут» узнает, с кем сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.

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Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Борнмут Матеус Кунья статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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