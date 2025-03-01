Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Вишни и волки в основное время забили по одному голу, а серию выиграли хозяева
1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.
Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.
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Голы в поединке забили Эванилсон (Борнмут, 30) и Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 60). Кунья также получил красную на 120-й.
Интересно, что подопечные Адони Ираолы были на грани вылета. Вулвз побеждали 4:3 в серии и к мячу подошел Мэтт Доэрти, которому нужно было забить, чтобы вывести свою команду в следующую стадию. Однако он не справился с поставленной задачей, затем Льюис Кук сравнял, Бубакар Траоре из состава волков смазал, а точку в матче поставил Луис Синистерра.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный пропустил встречу из-за трех-матчевой дисквалификации, которая распространяется не только на АПЛ, но и на Кубок. Украинцу осталось пропустить один поединок – с Тоттенхэм (28-й тур АПЛ, 9 марта).
Борнмут узнает своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии 2 марта.
Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта
Борнмут – Вуверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Эванилсон, 30 – Кунья, 60
Удаление: Кунья, 120
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