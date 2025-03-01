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Кубок Англии
Борнмут
01.03.2025 17:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2025, 19:59 | Обновлено 01 марта 2025, 20:08
194
0

Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка

Вишни и волки в основное время забили по одному голу, а серию выиграли хозяева

01 марта 2025, 19:59 | Обновлено 01 марта 2025, 20:08
194
0
Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы в поединке забили Эванилсон (Борнмут, 30) и Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 60). Кунья также получил красную на 120-й.

Интересно, что подопечные Адони Ираолы были на грани вылета. Вулвз побеждали 4:3 в серии и к мячу подошел Мэтт Доэрти, которому нужно было забить, чтобы вывести свою команду в следующую стадию. Однако он не справился с поставленной задачей, затем Льюис Кук сравнял, Бубакар Траоре из состава волков смазал, а точку в матче поставил Луис Синистерра.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный пропустил встречу из-за трех-матчевой дисквалификации, которая распространяется не только на АПЛ, но и на Кубок. Украинцу осталось пропустить один поединок – с Тоттенхэм (28-й тур АПЛ, 9 марта).

Борнмут узнает своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии 2 марта.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 1 марта

Борнмут – Вуверхэмптон – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Эванилсон, 30 – Кунья, 60

Удаление: Кунья, 120

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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